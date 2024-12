Es argentina y se dedica a hacer carteras "a la carta" que artistas de todo el mundo reconocen

Entre brillos y tachas se crio Noelle Fraerman, una joven que a sus 31 años logró llamar la atención de miles de personas con su emprendimiento de carteras y ropa customizada. Sin estudios previos, creó diseños que le dieron a la moda argentina una nueva forma de llevar a sus ídolos siempre cerca. “No sé cuándo empezó mi amor por la moda, pero tengo una cartera que me hice a los 12 años con un cinturón que tenía tachas. Siempre me costó encontrar ropa que no fuera ‘simple’, que me gustara, y es la que hago yo”, reveló. Hoy en día tiene casi 30 mil seguidores en Instagram, 25 mil en TikTok, y una página web para recibir los miles de pedidos.

Noelle se empezó a dedicar a customizar carteras y camperas hace un año y medio, cuando su sueldo en relación de dependencia no era suficiente para llegar a fin de mes. “Trabajaba en una perfumería, hacía 11 años. Como estaba ajustada, y yo me hacía camperas customizadas desde siempre, dije ‘¿Por qué no lo vendo?’”, contó. Primero, hizo camperas con tachas y dibujos a mano, después agregó inspiraciones de cantantes como Britney Spears y, de a poco, se dio cuenta de que ése era su público. El boca a boca comenzó a correr, mientras mantenía su trabajo de 8hs, de lunes a domingo, con un día franco.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pero todo cambió con la llegada de Taylor Swift a la Argentina. “Me habló una clienta, que ya me había comprado unas camperas antes. Me pidió si le podía hacer un blazer que usó Taylor en el Reputation Tour. Me tomé vacaciones en el laburo porque la campera me llevaba muchísimo tiempo y no llegaba a la fecha del recital. Quedó mejor de lo que esperaba; no era igual, pero me había salido muy bien. Cuando lo subí a TikTok, se hizo viral”, recordó Noelle.

A partir de ahí, decidió hacer esa versión pero en cartera. Una clienta ya se lo había pedido, y ella lo hizo en base a un diseño de Lady Gaga. Sintó que era como pintar un lienzo. Siguió con Taylor Swift, y sus seguidores en TikTok e Instagram aumentaron. Llegó un momento en el que tuvo que organizar el trabajo de a dos meses porque seguía con su empleo a tiempo completo. Finalmente, decidió que era el momento de darlo todo. “Fue en diciembre del año pasado y yo le hablé a mi exjefa, con la que tengo una buena relación. Renuncié antes del caos de Navidad. Y nada, me tiré a la pileta”, dijo.

Era un gran paso, y muchos se lo hicieron saber. Su familia y amigos le dijeron que estaba loca, que era muy arriesgado. Pero la realidad era que ella estaba muy cansada de su trabajo. “Obviamente, me acompañaron, pero también estuvieron precavidos. Yo me crié con mis tíos y mis primas, que son más mis hermanas que otra cosa. Ellos me dijeron que si algo salía mal, iba a estar cuidada. Mi hermana de sangre, que es dos años más chica que yo, me re bancó desde el comienzo”, aclaró la artista, que se definió a si misma como una persona "demasiado soñadora".

Los brillos, las lentejuelas, las tachas y su imaginación terminaron encantando a muchas personas. Pero Noelle siempre destaca una cosa: “Yo no confecciono, customizo”. No puede comenzar el proceso sola, si bien tiene muchas ideas en la cabeza. Ella se sienta y habla con el cliente para descubrir qué es lo que quiere. Generalmente, toma una parte importante de una canción, película o artista, y a partir de ahí comienza a probar. “Me ha pasado un montón de veces que tuve que tirar carteras porque quedaron un desastre, o a veces las guardo y me sirven para hacer otra cosa. Me acuerdo la primera cartera de Taylor, inspirado en el blazer. La tiré, porque me quedó horrible la serpiente”, confesó la joven.

Ella comienza comprando la prenda ya confeccionada, ya sea un blazer liso o una cartera. Después, lo pinta del color del fondo y lo forra con tela de lentejuelas. “Ahí empiezo a agregarle los accesorios: las cadenas, el strass, entre otras cosas. Yo ya tengo moldes preparados, así que eso me facilita el trabajo. Si quieren una chapita, la mando a hacer sin problemas. Más o menos tardo unos tres o cuatro días en hacer una cartera o una prenda. Depende del diseño, obviamente”, contó.

Sin embargo, el proceso puede fallar. “Hace poco me pasó que hice una cartera personalizada. Era de Taylor Swift, de la canción ‘Willow’. La diseñamos entre el cliente y yo, y estábamos re contentos. Cuando la empecé, le escribí y le dije: ‘Che, Disculpáme, pero no te voy a mentir. Es un horror esto’. Le dije que no se lo podía vender así, y coincidió conmigo. Me dijo que hiciéramos otra cosa. Se la hice de cero, sin ningún problema. Esa cartera igual la pinté de negro, y la reutilicé”, reveló Noelle.

Su proyecto logró crecer a tal punto que sus obras llegaron a los ojos y oídos de personalidades del mundo artístico. Los productores de María Becerra le escribieron por la cartera que había diseñado para su ídola, y se la pidieron. Sin dudarlo, Noelle lo hizo, y le agregó una billetera para que combinara. Además, diseñó una campera a Emma Vich, y el finalista de Gran Hermano lució los brillos en varios eventos.

Pero se sintió consagrada cuando captó la atención de Paris Hilton. “Fue como aprobar una tesis. Ella y Britney son mis ídolas”, aseguró.

Hacia adelante, su sueño es tener su propia marca. Mientras customizaba una cartera, en su casa llena de cuadros de famosos, lanzó: “Hay que probar y no detenerse por la edad o lo que te digan. La sociedad rebaja todo lo que son carreras o trabajos artísticos; no hay que escucharlos. Y yo pasé por muchísimas carreras hasta entender que no era lo que me gustaba”.