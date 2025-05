El centro que nació para rescatar la tradición de la lucha obrera y ahora necesita ayuda para subsistir: "El de Milei no es el primer ataque"

El Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas (CEHTI), próximo a cumplir nueve años, rescata, defiende y difunde una rica tradición en Argentina de todo lo que odia el presidente Javier Milei.

Hernán Camarero, fundador y director del espacio, acepta el desafío de “confrontar con la ultraderecha que nos ataca y que se encaramó hace más de un año en la cúpula del estado”. Se plantea la perspectiva de “motorizar una contraofensiva, desde una riquísima historia del movimiento obrero y las izquierdas, relanzada con un ángulo novedoso y atentos a los fenómenos nuevos”.

Para organizaciones como el CEHTI, la “batalla cultural de Milei” genera, al mismo tiempo, un contexto difícil pero también la posibilidad de potenciarse en esa pelea. Camarero considera que “estamos ante un gobierno que hace una impugnación global de las izquierdas, que es muy hostil, que se plantea como superior en lo moral y hasta en lo estético”, a la vez que destaca que “lejos de achicarnos, lo tomamos como una oportunidad para decir exactamente qué somos y cuál es nuestra perspectiva de transformación social”.

La historia del CEHTI

Lo que nació como un espacio de reflexión teórica de un grupo integrado en su mayoría por historiadores se convirtió con los años en una suerte de centro cultural con actividades constantes. “Contamos con una biblioteca y una hemeroteca con 14 mil libros y revistas, además de distintas fuentes como folletos, volantes y todo tipo de publicaciones que son de consulta libre y gratuita. Lanzamos por año dos números de nuestra revista teórica Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda. Llevamos editados 20 libros. Hacemos conferencias, ponencias y mesas debate que llegan a reunir hasta 70 compañeras y compañeros”, enumera.

El último libro publicado por el CEHTI es un buen ejemplo de la búsqueda de la unidad entre historia y realidad. Se trata de “Entre la reacción y la contrarrevolución. Orígenes del anticomunismo en la Argentina (1917-1943)” de Mercedes López Cantera. “Es un trabajo muy importante realizado por una compañera que es parte del centro y que sirve para conocer y difundir que, el de Milei, no es el primer ataque que sufren las izquierdas en Argentina”, apunta Camarero.

La autonomía como estandarte

No sólo en lo ideológico el CEHTI sufre el embate de Milei. También los alcanza el brutal ajuste que sufren los trabajadores, en general, y los de la educación, la cultura y la ciencia, en particular. El espacio está integrado en su mayor parte por profesionales que cumplen tareas en el ámbito académico y en el CONICET. “Por definición somos autónomos. Esto también es parte de la historia de la cultura socialista, que siempre buscó autofinanciar las organizaciones. Hacemos aportes de nuestros bolsillos y con Milei hay un ataque concéntrico a todo lo que representamos: a la izquierda, a la universidad y al CONICET y a nuestros salarios”, explica Camarero. Por estos días, de forma militante, impulsan una campaña económica en la que solicitan a los seguidores del CEHTI aportes para poder solventar la renovación del alquiler en Mitre al 700, en el centro porteño.

“En 2016 abrimos nuestra primera sede como producto de lo que nos quedaba de la venta de la revista Archivos. Con esa plata más la que obteníamos de la venta en marchas, actos y charlas de los libros que fuimos editando, logramos un volumen mayor de funcionamiento. En estos años llevamos realizadas casi 100 actividades. En 2022 nos ampliamos y nos mudamos a un lugar más grande que es el que queremos mantener. La biblioteca y la hemeroteca se armaron con donaciones que fue haciendo gente a la que les parece que nuestro trabajo es serio”, se enorgullece.

Las izquierdas

Camarero enfatiza que el CEHTI profundiza los estudios e investigaciones sobre las distintas corrientes de las izquierdas. En plural. “Nuestro objeto de estudio abarca todo. El anarquismo, la historia del Partido Socialista, la del Partido Comunista, la del sindicalismo revolucionario, la del trotskismo, las organizaciones armadas, la nueva izquierda. La de todas las corrientes que se vincularon con los trabajadores y el movimiento obrero”, detalla.

A su vez, precisa que “la cultura de izquierda también incluye a la militancia social, sindical, territorial, cooperativa, cultural, de género, intelectual. Es un amplio movimiento. Hay izquierda en el campo del teatro, del cine, del psicoanálisis, entre otras disciplinas”.

En lo metodológico, Camarero explica que combinan el máximo rigor académico con el intento de dirigirse a un público que trascienda la universidad. “Hay compañeros, algunos que incluso son amigos, que traen textos con los que tenemos acuerdo en lo ideológico, pero no los publicamos porque no hacen un aporte nuevo o no trabajan fuentes documentales. Jamás el rechazo es por disenso con tal o cual posición. Lo que buscamos es un estándar profesional”, expone.

Algunos de los integrantes del CEHTI que publicaron sus libros a través de la editorial del centro son Martín Mangiantini con “Itinerarios militantes. Del Partido Revolucionario de los Trabajadores al Partido Socialista de los Trabajadores (1965-1976)”; Diego Ceruso con “La Izquierda en la Fábrica”, del período 1916 a 1943; Hernán Díaz, como coordinador de “Espionaje y Revolución en el Río de La Plata, los archivos secretos de una red diplomática de persecución al maximalismo (1918 y 1919)”; y Walter Koppmann, con su trabajo sobre los trabajaderos de la madera entre 1889 y 1930.

Los libros de Camarero fueron publicados por distintas editoriales. Siglo XXI editó su trabajo de 2007 “A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en Argentina, 1920-1935” y Sudamericana lanzó “Tiempos Rojos. El impacto de la revolución rusa en Argentina”, en 2017, en el centenario del octubre soviético.

Los trabajadores y las izquierdas tienen su historia. Que se investiga, se estudia y difunde de cara a la confrontación con la ultraderecha que hoy gobierna.