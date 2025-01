Son amigos y grabaron un tema sobre Lucas González, asesinado en un caso emblema de gatillo fácil: "Nuestro homenaje"

Pasaron 3 años del conmocionante caso de gatillo fácil que tuvo como víctima a Lucas González, un joven de tan sólo 17 años que volvía de entrenar de las inferiores de Barracas Central junto a sus compañeros y lo asesinó la policía. A raíz de este gravísimo suceso que terminó con la vida y los sueños del futbolista, surgió la idea de una banda argentina con grandes aspiraciones a llegar lejos de escribir una canción en su honor. La misma ya tuvo repercusión en las redes y hasta la propia familia del jugador participó del video que ya es parte del canal de YouTube del conjunto denominado 7rapos, quienes en diálogo con El Destape recordaron sus vivencias con una letra que no hay dudas que sale del corazón.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) condenó a prisión perpetua a los tres imputados -el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva- por coautoría del delito de: "homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial". Parte de la letra escrita por los chicos oriundos de San Miguel hablan tanto de ello como también del tema vestimenta haciendo foco en las "viseras camisetas y zapatillas" y al "vestir con libertad".

A lo largo de poco más de 4 minutos, en la voz quebrantada de Emma Gauna se escucha no sólo la pasión por la música que corre por sus venas, sino también el deseo de que alguna vez termine la discriminación que llevó a los efectivos a dispararle a los jóvenes. Revive esas últimas horas de Lucas en el hospital "El Cruce" de Florencio Varela, donde murió al día siguiente, y de cierta manera muestra que también fue víctima en algún momento de su vida. "Son muchísimos sentimientos encontrados. Al tener ciertas vivencias de chicos nos sentimos identificados... por ponerse una camiseta de fútbol, un pantalón de jogging y unas zapatillas con resorte te ven y te paran, sólo por discriminación racial", esbozó el cantante de 7rapos.

El origen de la canción "Lucas" y su primer éxito como banda

Si bien esta canción es por demás significativa por la temática de gatillo fácil y lo sucedido con el joven que jugaba en Barracas Central, lo cierto es que no fue el comienzo de la banda. De hecho, su debut tuvo lugar 8 meses atrás cuando estrenaron "Nunca más". El nombre del tema lo dice todo y también incluye frases por demás emotivas que hacen referencia a esas palabras y lo que significan para nuestro país. Este track que pronto formará parte de su CD fue el punto de partida para todo lo que vino después: "Conocimos gente relacionada a Derechos Humanos que nos acercó a Ricardo, papá de Joaquín y compañero de Lucas, que le acercó la canción a la familia y ellos nos dieron el OK para llevar el proyecto adelante. Y así, la canción comenzó a tomar forma en base a recuerdos que tuvimos presentes por lo que pasó ese día. Tratamos de hacerle un homenaje y lo explayamos en una canción", sentenció Gauna desde Oriley Estudio, donde la banda graba su próximo tema de la mano de De Acá Producciones a cargo de Luis Coronel.

Sebastián Bovi, tecladista del conjunto que nació hace sólo dos años y se inclina por el punk rock, se refirió a la "falta de empatía" que lleva a ciertas autoridades a manejarse de esa manera. "Los que están arriba de la patrulla no distinguen", aseguró el joven. Algo muy parecido agregó Federico Martin, quien está a cargo de la batería y sentidamente contó lo que le tocó sufrir con el paso del tiempo por sólo "vestir diferente". Martín Baños -guitarra de 7rapos- también dio su parecer y sostuvo: "Hablamos de la discriminación porque la sufrimos por parte de las autoridades y demás personas. Nosotros lo vivimos desde chiquitos en nuestro barrio por la forma de vestirnos y siempre tuvimos problemas que no eran nuestros". Está claro que no bajan los brazos ante esta situación y por algo escribieron la letra tan sentida: "Queremos luchar contra eso, dar el mensaje que somos todos iguales y que no tiene que haber discriminación".

El nacimiento de 7rapos y sus integrantes actuales

La banda que tuvo su origen en 2022 lleva ya dos años de historia en la que no sólo hacen covers de Attaque 77 o Los Ramones, entre otras bandas, sino que además tienen canciones propias y están a nada de que su disco salga a la luz. "Arrancamos con Mañanero Rock and Roll hace años como una banda de garage. Hubo ciertos impases con el paso del tiempo pero apareció Luis para darle un giro enorme a nuestra carrera e incursionamos en el punk rock. Estamos haciendo un trabajo profesional y serio, tratando de dejar muchos mensajes", añadió Emma Gauna sobre esta cuestión y su compañero Martín anticipó que se viene un nuevo tema referido a una importante figura del deporte de nuestro país también ligada a la política.

7rapos, la banda de amigos que escribió una canción sobre Lucas González

Emma Gauna (Voz & Guitarra)

Martin Baños (Guitarra)

Fede Martin (Batería)

Sebas Bovi (Teclado & Vientos)

Fran Byrnes (Bajo)

La letra de "Lucas", la canción de 7rapos sobre el crimen de Lucas González

El odio racial con su impunidad te prohíbe,

vestir con libertad,

viseras camisetas y zapatillas,

porque son culpables para esta sociedad,

viseras camisetas y zapatillas,

son pibes y pibas nada más.



Salías de entrenar,

con vos iban tus sueños de ser profesional,

hacías un esfuerzo por querer ser el orgulloso de mamá y papá,

en la vuelta compartían,

sonrisa y felicidad,

todos llevaban, la misma ansiedad.



El filo se notaba en su rara voz,

en sus ojos baila la muerte otra vez,

el filo se notaba en su rara voz,

sus ojos bailan la muerte otra vez.



Pero en esa esquina el viento robo el tiempo,

para volvernos a ver,

no importa lo vivido,

son disparos nada más.

La muerte no se paga con impunidad,

violadores de armas legales (borran)

las leyes de mi ciudad.

Todos miraban nadie pudo detener,

solo son pibes nada más,

todos miraban nadie pudo detener,

solo son pibes nada más.

Pero esa esquina el viento robo el tiempo,

para volvernos a ver,

no importa lo vivido son disparos nada más,

la muerte no se paga con impunidad,

violadores de armas legales (borran)

las leyes de mi ciudad.

La muerte no se paga con impunidad,

violadores de armas legales (borran)

las leyes de mi ciudad.