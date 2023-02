Cría mariposas para conservar la especie y quiere llevar su proyecto a todos los jardines de infantes del país

La joven dialogó con El Destape y contó cómo nació el vínculo con los insectos que la volvió viral en redes. Además profundizó sobre el proyecto que quiere presentar en los jardines.

En la inmensidad del conurbano bonaerense, la especie nativa de mariposas monarcas encontró un lugar seguro en donde hacer su proceso de metamorfosis en libertad. Y todo es gracias a Macarena Dimitrio, una joven de 19 años oriunda de Escobar que se dedica a la cría de esta especie y provocó un fenómeno impensado en las redes sociales. Con más de 70 mil seguidores en TikTok, muestra los avances en su mariposario, graba las liberaciones e incentiva a estimular la conservación de la fauna y flora nativa al impulsar un proyecto en jardines de infantes. Cómo es la iniciativa para que los más chicos aprendan de ellas.

“En las liberaciones siempre viene algún niño vecino y es muy lindo poder hacer que vean ese momento y poder inculcarles o educar todo es importante en la vida y hay que respetarlos”, añadió sobre la situación que la incentivó a pensar en el plan. Macarena Dimitrio no deja de aprender y de sorprenderse del proceso de la naturaleza, y cree que es fundamental no guardarse el asombro solo para ella. En diálogo con El Destape Web, la joven contó cómo nació su pasión, demostró que es posible observar a los insectos de cerca sin intervenir en su libertad y contó detalles del propósito educativo.

A través de su cuenta de TikTok, esta estudiante de veterinaria decidió mostrar su mariposario y grabar el proceso de liberación de las mariposas que nacen en su casa. Los usuarios de las redes rápidamente se vieron atraídos por sus publicaciones. Desde entonces, exhibe en sus redes todo el proceso de metamorfosis del insecto: de huevo a oruga, de oruga a crisálida hasta llegar al lepidóptero que se roba todas las miradas dentro del reino de los insectos.

Macarena aprovecha los cientos de miles de reacciones y comentarios que asombran a los curiosos dedos que se deslizan por la pantalla para difundir su amor por las mariposas, que nació cuando era chica. Su objetivo ahora es, en base a su experiencia, incentivar a la curiosidad de los niños y educarlos para que sepan como cuidarlas. Por eso, quiere instalar mariposarios en jardines de infantes para incentivar su cuidado desde las infancias y motivar una relación distinta con el medioambiente. "Me parece muy importante educar a los niños sobre el tema además de la metamorfosis también como algo personal, como un crecimiento para ellos”, aseguró la joven sobre el objetivo del proyecto.

Lo de Macarena no es improvisación. Antes de lanzarse y de ser furor en Tiktok investigó sobre el tema, miró documentales y se informó con la comunidad Guardianes de Mariposas, una red de profesionales que se dedican a la preservación de estos insectos. "Cualquiera lo puede hacer, pero hay que saber que conlleva responsabilidad y constancia, porque estás manejando seres vivos", remarcó.

Desde aquel primer día de enero de 2022, Macarena tiene un objetivo claro: la libertad de las mariposas no se negocia. “Yo solo intervengo en que su proceso sea más lindo, porque las mariposas tienen muchos depredadores y con todo el tema del cambio climático también se ven afectadas, ya no sobreviven tanto”. Por este motivo, dentro del mariposario la joven les brinda un lugar en donde crecer como orugas sin ser amenazadas por el entorno para, posteriormente, liberarlas cuando se convierten en mariposas.

Su crecimiento personal con las mariposas, según aseguró, le sirvió para afinar el ojo dentro de la vida en la naturaleza, aprender el equilibrio del ecosistema y entender la importancia de cada etapa de la metamorfosis. “A mí me emociona mucho hablar del tema, todo el proceso es hermoso, yo me enamoré en todas sus fases. No solo cuando ves 'lo lindo' que es la mariposa. Disfruto mucho cuidarlas y siento que me ayudaron a crecer mucho como persona, porque me enseñaron a amar de la manera más sana, que es amar a alguien sabiendo que es libre”, reflexionó sobre el impacto personal que la llevó a pensar en su objetivo educativo. Precisamente, el proyecto impulsa que los niños puedan aprender del proceso de metamorfosis y además llevarlo hacia un lado más humano.

Cómo es el proyecto para que los jardines se llenen de mariposarios

A mediados de enero, se cumplió un año de que Macarena empezó a criar mariposas y tan solo pasaron unos meses desde que se volvió viral en TikTok. Pero gracias a la exposición que obtuvo en la red social, la joven descubrió que había mucho interés del otro lado de la pantalla para aprender sobre el tema. El principal objetivo de su proyecto es instalar mariposarios en jardines de infantes y escuelas primarias e iniciar un plan de estudio relacionado tanto a las ciencias naturales como la comprensión de los procesos de desarrollo individual. "Quiero enseñarles a criar mariposas y aprender a respetar 'todas las etapas' de la vida", aseguró.

Por este motivo, la joven comparte a diario su mariposario en redes, responde dudas de seguidores e impulsa a que todo el mundo pueda tener el contacto con la naturaleza. “Aprendí mucho de las mariposas, que no es que vuelan por milagro, sino que pasan por un proceso súper importante y siento que todos pasamos por ahí, los procesos son necesarios para todos”, concluyó.

Aportar al ecosistema: las mariposas y el peligro de extinción

Macarena advirtió que cada vez se ven menos mariposas en Buenos Aires por cuestiones climáticas y la actividad del hombre. La especie Monarca del Sur aún no está catalogada como en peligro de extinción. Sin embargo, la Monarca del Norte ya entró en la franja roja de insectos y corre riesgo de desaparecer el planeta. Y aunque todavía hay tiempo para salvar a la mariposa nativa de Buenos Aires, la tiktoker no quiere esperar a que la situación sea crítica. Por eso, actúa desde ahora e incentiva a todos los que puedan a comprometerse con el tema.

“Me genera un poco de tristeza que se vean menos mariposas y menos polinizadores en sí, pero me genera orgullo saber que estoy aportando para que para que eso no pase y que no llegue a extinguirse", subrayó. Por otro lado, celebró que hay muchas personas que se comprometen con la preservación de las diversas especias de mariposas. "Está bueno que cada vez sean más los que quieren criar”, aseguró.

Pensar en un mariposario puede sonar abrumador y desafiante, pero Macarena propone alternativas más simples y al alcance de todos para cuidar a estos insectos. “Muchos me comentan que no tienen plata para el mariposario y me parece que el mariposario no es algo fundamental para aportar en la preservación de las mariposas, porque pueden tener su jardín un montón de plantas nectaríferas y hospederas para ellas y ya están aportando un montón”.