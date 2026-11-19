Un nuevo descubrimiento se produjo gracias al deshielo. En la isla Navarino, en el extremo sur de Chile, científicos dieron con un extraño insecto de la familia de los Gripopterygidae, aunque hipotetizan que se trata de una nueva especie. El hallazgo estuvo encabezado por el investigador Javier Rendoll-Cárcamo del Centro Internacional Cabo de Hornos, el Instituto Milenio BASE y la Universidad de Magallanes, junto a especialistas de Chile, la Universidad de Barcelona y el British Antarctic Survey.

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El descubrimiento fue publicado en noviembre de 2026 en la revista científica Ecology, bajo el título "Rapid ice loss and a rare stonefly at the last glacier remnants in southernmost Chile". El ejemplar fue localizado a unos 780 metros sobre el nivel del mar, en uno de los últimos remanentes de hielo de la isla Navarino, cerca de Puerto Williams y el cabo de Hornos, en una zona donde confluyen el glaciar, los cursos de agua y las rocas.

Se trata de un insecto del orden de los plecópteros, conocidos también como moscas de las piedras. Los ejemplares adultos miden entre 15 y 18 milímetros, no tienen alas y suelen refugiarse debajo de piedras húmedas, en sectores sombríos cercanos al agua. Su comportamiento esquivo y su preferencia por lugares oscuros hacen que sea difícil encontrarlos.

Científicos dieron con un extraño insecto en la Patagonia chilena.

Una de las características que más llamó la atención de los investigadores es su capacidad para flotar sobre el agua. Los científicos aún siguen estudiando este comportamiento, pero creen que podría estar relacionado con la estructura de sus patas o con la quitina presente en su exoesqueleto.

Como suele ocurrir en la ciencia, el equipo de científicos había llegado al glaciar con otro objetivo: localizar al llamado dragón de la Patagonia (Andiperla willinki), un insecto que habita en ambientes glaciares y completa su ciclo de vida sobre el hielo. Sin embargo, durante la expedición encontraron este otro plecóptero, que no coincide con las especies registradas hasta el momento en la isla ni con los ejemplares conocidos. Aunque sospechan que podría tratarse de una especie nueva para la ciencia, todavía no está confirmado.

Por qué lo consideran un centinela del cambio climático

El detalle más curioso del descubrimiento es que el insecto en cuestión esta fuertemente relacionado al cambio climático. Si bien pasa parte de su vida asociado a los ambientes glaciares y los arroyos de deshielo, la falta de alas limita su capacidad de desplazarse ante cambios en el entorno. El retroceso del hielo puede modificar los cursos de agua y reducir los espacios húmedos que necesita para sobrevivir. Al no poder volar hacia otros ambientes, su supervivencia podría quedar condicionada por la transformación de su hábitat.

Por eso, los científicos lo consideran un posible centinela del cambio climático, es decir, a partir del ejemplar van a poder estudiar cómo responde a la pérdida acelerada de hielo, lo que puede ayudar a comprender los cambios que atraviesan los ecosistemas de montaña y glaciares del extremo sur.