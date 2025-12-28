Neuquén: confirmaron la detección de dos casos de Gripe H3N2

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó dos casos de gripe H3N2 en la provincia

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó dos casos de gripe H3N2 en la provincia. Los pacientes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta. En tanto, las autoridades descartaron circulación comunitaria y reforzaron las medidas de prevención. En Argentina se confirmaron hasta el momento cinco casos de gripe H3N2, todos correspondientes al subclado K del virus influenza A.

En conferencia de prensa, las autoridades de la cartera sanitaria informaron que los pacientes ya recibieron el alta médica y transmitieron tranquilidad a la población al remarcar que no existe circulación comunitaria del virus. En este sentido, el ministro de Salud provincial, Martín Regueiro, explicó que los casos corresponden a la variante de influenza A(H3N2) subclado K, la cual fue identificada en distintos países durante los últimos meses. Asimismo, detalló que ambos pacientes requirieron internación por neumonía, aunque evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta.

Por otra parte, Regueiro subrayó que se trata de episodios aislados y que, hasta el momento, “no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida en Neuquén”. Además, aclaró que esta variante no ha mostrado mayor gravedad clínica ni un incremento de hospitalizaciones o fallecimientos en comparación con temporadas anteriores. En consecuencia, el funcionario destacó que el sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra reforzado y en monitoreo permanente. De este modo, insistió en que no se trata de una situación de alarma, sino de un evento controlado de manera oportuna y eficaz.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó dos casos de gripe H3N2 en la provincia

Medidas de prevención

Finalmente, las autoridades sanitarias recordaron la importancia de mantener las medidas de prevención habituales. Entre ellas, se recomienda:

Mantener al día la vacunación antigripal, especialmente en grupos de riesgo como personas gestantes, puérperas, niños de 6 a 24 meses, niños de 2 a 8 años con factores de riesgo, adultos de 9 a 64 años con enfermedades crónicas o condiciones como inmunosupresión, obesidad o diabetes, y personas mayores de 65 años.

Lavarse frecuentemente las manos.

Ventilar los ambientes.

Cubrirse al toser o estornudar.

Ante síntomas respiratorios, permanecer en casa y consultar al sistema de salud, sobre todo si se pertenece a un grupo vulnerable.

De esta manera, las autoridades buscan reforzar la prevención y transmitir calma a la población frente a la confirmación de estos casos.

Cómo está la situación epidemiológica

En Argentina se confirmaron hasta el momento cinco casos de gripe H3N2, todos correspondientes al subclado K del virus influenza A. Los primeros tres fueron detectados por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” en pacientes de Santa Cruz y un niño internado, mientras que en Neuquén se sumaron dos nuevos diagnósticos. Según las autoridades sanitarias, los afectados evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica, lo que permitió llevar tranquilidad a la población al remarcar que se trata de episodios aislados y sin evidencia de transmisión comunitaria sostenida.

El Ministerio de Salud de la Nación y las carteras provinciales reforzaron la vigilancia epidemiológica y virológica para monitorear la situación. En paralelo, se intensificaron las recomendaciones de prevención, especialmente la vacunación antigripal en grupos de riesgo, junto con medidas de higiene y cuidado respiratorio. Aunque la variante H3N2 se expande en la región y preocupa por su capacidad de contagio, hasta ahora no se registraron complicaciones graves ni un aumento significativo de hospitalizaciones en el país. Los especialistas insisten en que la situación está bajo control y que la inmunización sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir el impacto de la enfermedad.

Qué es la gripe H3N2

La gripe H3N2 es un subtipo del virus de la influenza A que se caracteriza por su alta capacidad de transmisión y por ser uno de los principales responsables de los brotes gripales en distintas partes del mundo.

La influenza A(H3N2) provoca síntomas similares a los de otras gripes, como fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, tos y malestar general. Su contagio ocurre principalmente a través de las gotículas respiratorias que se expulsan al toser o estornudar, lo que facilita su rápida propagación en comunidades y espacios cerrados. Aunque no suele ser más grave que otros tipos de gripe, sí se considera más contagiosa y puede generar un mayor número de hospitalizaciones, especialmente en personas vulnerables como adultos mayores, niños pequeños y quienes padecen enfermedades crónicas.

En los últimos años, la variante H3N2 -incluido su subclado K -fue detectada en diversos países y ha encendido alertas sanitarias por su capacidad de expansión y por adelantar los picos epidémicos en varias regiones. Frente a este escenario, especialistas insisten en la importancia de la vacunación antigripal como principal medida de prevención, junto con hábitos de cuidado como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y la consulta médica temprana ante síntomas respiratorios.