La escritora francesa Gisèle Pelicot denunció a una editorial por promocionar un libro con fotos suya desnuda. La literata, conocida por su lucha contra la violencia sexual tras el histórico juicio por las violaciones que sufrió durante casi diez años, aseguró sentirse nuevamente "humillada" y "herida" por la divulgación de esas imágenes, a la par que cuestionó el contenido de la publicación y sostuvo que modifica los hechos e insinúa que ella "fue cómplice" de los abusos.

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"Estoy profundamente en shock de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan ser exhibidas e instrumentalizadas con fines comerciales", afirmó Pelicot a la señal francesa BFMTV este mismo lunes. La polémica gira en torno al ensayo Emprises, les impasses d’une success story, de la psicoanalista Sabine Prokhoris, publicado por la editorial francesa Tinbad.

De acuerdo a distintos medios, la editorial habría distribuido fotos y videos pornográficos registrados por Dominique Pelicot, exmarido de la víctima y principal responsable de los abusos, ente los que aparecerían imágenes de la propia Gisèle.

"Me niego a que mi intimidad se convierta en un argumento publicitario", agregó la escritora, quien adelantó que presentará una denuncia penal contra la editorial y la autora, a la par que utilizará "todos los procedimientos necesarios" para avanzar sobre ellos.

Asimismo, la literata cuestionó el enfoque del libro. En la entrevista con el canal francés, aseguró que la publicación "describe escenas de violación en las que participo y pinta un panorama insoportable de mi vida". En esa línea, rechazó cualquier insinuación sobre una posible complicidad de su parte en las violaciones que sufrió, y remató: "Luché por recuperar mi dignidad y mi libertad. No permitiré que nadie me las arrebate".

El caso de Gisèle Pelicot

El nombre de Gisèle Pelicot trascendió las fronteras de Francia durante el histórico juicio realizado en Aviñón en 2024, en el que la mujer relató cómo, entre 2011 y 2020, fue drogada sistemáticamente por su entonces esposo, Dominique Pelicot, quien le administraba ansiolíticos para mantenerla inconsciente y contactaba a hombres a través de internet para que abusaran sexualmente de ella mientras permanecía sedada. El hombre, además, filmaba las agresiones y conservaba los registros audiovisuales de los encuentros.

La investigación comenzó en 2020, cuando Dominique Pelicot fue detenido por un episodio de filmaciones ilegales en un supermercado. Al revisar sus dispositivos electrónicos, los investigadores encontraron cientos de videos y fotografías que documentaban las violaciones cometidas contra su esposa.

El material permitió identificar a decenas de hombres que habían acudido al domicilio de la pareja en la localidad de Mazan, en el sur de Francia. Aunque en las grabaciones aparecían 83 presuntos agresores, la Justicia logró identificar y llevar a juicio a 50 hombres, además del propio Dominique.

El proceso judicial comenzó el 2 de septiembre de 2024 y se extendió durante más de tres meses. Uno de los aspectos que convirtió al caso en un acontecimiento internacional fue la decisión de Gisèle de renunciar a su derecho de juicio a puertas cerradas para que las audiencias fueran públicas. "La vergüenza debe cambiar de bando", afirmó, y se convirtió en una de las consignas que acompañó su decisión de no ocultar su identidad y exponer a sus agresores. Su postura también transformó el proceso en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual.

El 19 de diciembre de 2024, la Justicia francesa condenó a Dominique Pelicot a 20 años de prisión, la pena máxima prevista para los delitos por los que fue juzgado. Los otros 50 acusados también fueron declarados culpables y recibieron condenas de entre tres y quince años de cárcel, aunque algunas incluyeron penas en suspenso.