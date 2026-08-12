Giro inesperado en Córdoba: detuvieron a la consuegra por el violento robo a dos jubilados

La investigación por el violento robo que sufrió una pareja de jubilados en barrio San Salvador sumó un giro inesperado este miércoles con la detención de una mujer de 44 años, identificada como la consuegra de las víctimas. Según informaron fuentes de la investigación y confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, la sospechosa habría aportado información sobre los ahorros que la pareja guardaba en su vivienda, un dato que posteriormente habría sido utilizado por los autores del asalto. El caso había generado conmoción a fines de julio, cuando Carlos y Victoria fueron atacados dentro de su casa por delincuentes que los golpearon y maniataron para robarles los ahorros que habían reunido para realizar un viaje.

"La mujer detenida sería la consuegra de esta familia, la madre de la esposa del hijo de las víctimas", explicó Quinteros durante una entrevista a El Doce. El funcionario señaló que la sospechosa reside en el sector de Villa Siburu y sostuvo que habría contactado a dos personas para transmitirles el dato sobre la existencia de los ahorros. "Al comentar que estos ahorros estaban en esta casa, esta mujer buscó a dos personas a las que les dio el dato y con ese dato ingresaron" , afirmó el ministro. No obstante, aclaró que los investigadores aún intentan precisar el vínculo exacto que mantenía la detenida con los jubilados y el grado de participación que tuvo en la planificación del hecho.

De acuerdo con la principal línea investigativa, la información sobre el dinero almacenado en la vivienda habría surgido del entorno cercano de las víctimas. Esta hipótesis cobró fuerza con la detención de la consuegra, ya que los investigadores creen que el dato sobre los ahorros no fue obtenido al azar, sino que fue filtrado deliberadamente desde el círculo íntimo de la pareja. La fiscalía ahora intenta determinar si la mujer actuó por iniciativa propia o si fue presionada por los autores materiales del asalto.

Dos detenidos y un prófugo en la causa por el violento asalto

La detención de la mujer se produjo durante una serie de procedimientos realizados por la Dirección General de Investigaciones Criminales en distintos puntos de Córdoba. En el mismo expediente ya se encontraba detenido un hombre de 38 años, señalado como presunto autor material del asalto ocurrido el 24 de julio en barrio San Salvador. Además, la Policía continúa buscando a un segundo sospechoso que permanece prófugo. Según indicó Quinteros, se trataría de un hombre en situación de calle que también habría participado en el ataque. La búsqueda de este tercer implicado se mantiene activa, y las autoridades no descartan nuevas detenciones en las próximas horas a medida que avancen las pericias y los testimonios.

El violento asalto que conmocionó a Córdoba

El asalto ocurrió durante la madrugada, cuando los delincuentes ingresaron por el patio de la vivienda de la pareja. Las víctimas fueron sorprendidas mientras dormían, reducidas y golpeadas con extrema violencia. Como consecuencia, sufrieron diversos hematomas y lesiones. Los agresores lograron llevarse todos los ahorros que el matrimonio había reunido para concretar un viaje, según habían relatado familiares tras el episodio. A casi tres semanas del ataque, la investigación avanza ahora sobre la hipótesis de una entrega o filtración de información desde el entorno cercano de las víctimas, una línea que cobró fuerza con la reciente detención de la consuegra del matrimonio. La Justicia espera ahora que los testimonios y las pruebas periciales permitan confirmar el grado de participación de cada uno de los implicados y determinar si hubo más personas involucradas en la planificación del robo que mantuvo en vilo a la comunidad de barrio San Salvador.