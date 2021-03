Mujeres embarazadas, jubiladas y vecinos fueron víctimas de la represión perpetrada por la policía de Jujuy en el barrio Campo Verde ubicado en la localidad de San Salvador de Jujuy. Se oponían al cierre de un cancha que sirve a los vecinos de contención social y que el gobernador Gerardo Morales quiere utilizar para edificar una institución educativa, pese a que a pocos metros hay una escuela que necesita reformas y que podría ser ampliada.

"A mí un policía me empujó. El hombre usó a una mujer policía para arrojarla contra mí y tirarme al suelo. La usó de escudo", contó una jubilada desde el lugar de la represión en un video que filmó el abogado Héctor Huespe. El policía no tenía chapa identificatoria, usaba un casco de moto y no respondía a las acusaciones cuando era increpado con los vecinos.

Una embarazada mostró un golpe en la cabeza y a otros jubilados contaron que les pegaron cuando se acercaron a hablar con los efectivos de seguridad. Los vecinos se resisten a que edifiquen debido a que perderían un espacio verde que es utilizado para recreación y para contención social. Se preguntan por qué Morales no reforma la Escuela Comunitaria "Unión de Padres" que desde hace años sufre el deterioro del paso del tiempo y que podría ser ampliada.

Cientos de policías acudieron sin identificación al predio donde ingresó un camión y donde el gobernador de Jujuy Gerardo Morales dio un discurso previamente para anunciar la obra. En las imágenes se observa como arrastran a una mujer en el piso hasta que alguien logra filmarlo y la sueltan para que la represión no sea grabada.

De la represión participó el ministro de Seguridad jujeño, Guillermo Corro. Cuando les preguntaron por qué golpeaban a los vecinos que reclamaban de forma pacífica no pudieron responder y se alejaron de las cámaras.

"¿Por qué tenemos que elegir entre la escuela y la cancha? ¿Sabe el gobernador donde vacacionan los pobres? Por supuesto que no en Cariló...Lo hacen en las canchas organizando torneos, charlando con los vecinos, tomando mates, compartiendo un bollo, peloteando un rato", expresaron los vecinos agrupados en la Biblioteca de Campo Verde.

Por su parte, los vecinos del barrio jujeño de Alto Palpalá tras ver las imágenes de la represión recordaron que vivieron la misma situación hace más de dos años atrás, cuando el Gobierno les quitó la única cancha que había en la zona, con la promesa de que allí se construiría una escuela.