Por error, le volcaron aceite hirviendo a una niña de tres años en un restaurant de Florencio Varela

La nena terminó con el 52% de su cuerpo quemado por el accidente, luego de que una empleada tropezara con una sartén de aceite hirviendo. Los médicos analizan la posibilidad de someterla a una cirugía.

Una niña de tres años sufrió graves quemaduras en la mitad de su cuerpo, luego de que una empleada de un restaurante de hamburguesas de Florencia Varela le volcara aceite por error después de tropezarse. Afortunadamente, la nena se encuentra estable recibiendo analgésicos, internada en el Hospital de Niños de La Plata. “Briana está muy delicada. No está de ánimo, está muy ‘decaiducha’. No quiere comer ni tomar agua”, contó su mamá Graciela. Y además agregó: “Los dueños del restaurante no fueron al hospital todavía”.

Briana sufrió el accidente en las últimas horas luego de que una empleada del local tropezara con un sartén de aceite hirviendo que estaba trasladando en el momento en que la nena se dirigía al baño. Ambas chocaron y el líquido cayó encima de la niña, causándole quemaduras en todo el cuerpo.

Según explicó la mamá de la nena, el accidente ocurrió en un local gastronómico del distrito bonaerense de Florencio Varela y debieron trasladar a la menor en un patrullero porque la ambulancia que llamaron nunca llegó. Además, remarcó que el restaurante no brindó asistencia ni se comunicó para pedir disculpas por lo sucedido.

"La quemadura A AB que afecta fundamentalmente cara y cuello y algunas lesiones pequeñas en brazos y tórax afectan el 12% de la superficie corporal", dice el último parte médico, al tiempo que precisa que "se realizaron las curas correspondiente al tipo de quemadura".

"Tiene toda la cara, el cuello y los brazos quemados, me parte el alma verla así", dijo por su parte Graciela en medios locales, y apuntó: "No se comunicaron conmigo, ni siquiera disculpas pidieron. Lo único que hicieron fue tirarle un balde de agua fría para calmar el dolor".

Más tarde, en declaraciones a la señal TN completó: "Los dueños del restaurante no fueron al hospital. Cerraron porque dijeron que iban a ir, pero cerraron para poner una excusa". "Quiero que la empleada dé la cara, que me pida disculpas, y que vaya a ver a mi hija y el dueño también. Eso les pido", agregó.

Ante la situación, la familia de la víctima pidió ayuda ya que deberá afrontar un proceso de recuperación que exigirá una cantidad de dinero de la que no disponen.

"Me quieren arreglar con plata, pero yo no quiero plata. Quiero a mi hija viva, está muy delicada y puede que vaya a cirugía", señaló la mujer. La niña permanece internada y se encuentra bajo los cuidados médicos aguardando para saber si debe atravesar una cirugía o trasplante de piel.

