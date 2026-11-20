Alumnos de una escuela del barrio porteño de Caballito fueron noticia durante este viernes por tirar gas pimienta adentro del establecimiento en el marco de los festejos de fin de curso de quinto año. Como consecuencia, 33 personas sufrieron una intoxicación y el edificio debió ser evacuado de forma preventiva.

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El hecho ocurrió en la Escuela Normal Superior N°. 4 Estanislao Zeballos, ubicada en Rosario al 400. A partir de la denuncia, personal de tránsito, Bomberos y el SAME se movilizaron hacia el lugar y trasladaron a las y los estudiantes al patio principal para evitar que sigan exponiéndose a los químicos.

Cabe señalar que la evacuación se realizó de manera ordenada y además, que no es la primera vez que se registra un caso de este estilo durante los festejos de fin de año. "Cuando vienen los ‘festejos’ a fin de año pasa esto. Es el segundo episodio que tenemos en dos semanas", explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con la prensa.

En esa línea, Crescenti aseguró que "se viene repitiendo" este tipo de episodios y que en esta ocasión "provocó la intoxicación, por vías aéreas superiores, de un total de 30 chicos". A partir de esto, atendieron a todos los afectados y le administraron oxígeno a cada uno de ellos. Y agregó: "Dos de ellos, acompañados por autoridades del colegio y sus padres, fueron trasladados al Hospital Durand con náuseas".

Por su parte, en el establecimiento educativo debió intervenir una división especializada de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires para disipar la sustancia y ventilar los ambientes. Las autoridades sostuvieron que el gas se lanzó en un aula y en un pasillo, generando que la concentración afecte a los presentes.

"Será materia de investigación saber qué pasó. La Policía tiene el recipiente pequeño. Se tendrá que investigar, porque esto no puede ser. Cuando vienen los festejos a fin de año pasa esto, es el segundo episodio que tenemos en dos semanas", alertó Crescenti. Ahora, tras el trabajo del personal de emergencias, la causa quedó a cargo de la UFLA Oeste, bajo la intervención de Dr. Li Pera.