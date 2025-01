"Mantener viva su memoria": el emotivo video de la mamá de Fernando Báez Sosa a casi 5 años del crimen

A casi 5 años del crimen de Fernando Báez Sosa, su madre, Gabriela, compartió un video en sus redes sociales invitando a participar de una misa en conmemoración del joven, asesinado el 18 de enero de 2020 por un grupo de rugbiers en la puerta del boliche Le Brique.

En el video, que comienza con imágenes de Fernando en su infancia, insta a que la acompañen en ese día "tan difícil y doloroso". "Esperamos que puedan venir a acompañarnos para honrar y recordar su memoria", manifiesta.

La misa se llevará a cabo el 18 de enero a las 19.30 horas, en la parroquia Santísimo Redentor, ubicada en la calle Larrea 1252, en el barrio porteño de Recoleta. Será una oportunidad para recordarlo, pero también para pedir justicia.

Por el crimen, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Enzo Comelli fueron condenados -en febrero de 2023 por el Tribunal N° 1 de Dolores- a prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de una o más personas con alevosía”. Luego, la Cámara de Casación bonaerense quitó la alevosía pero mantuvo la pena. Del mismo modo, Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz recibieron 15 años de cárcel.

El video culmina con Gabriela Sosa sosteniendo un cartel y pidiendo Justicia: "Mantendremos viva tu memoria, seamos todos la voz de Fernando implorando justicia”, manifiesta.

"El tiempo se detuvo"

Graciela Sosa charló con TN y aseguró que luego de que el tiempo se detuvo, tanto él como su pareja y el resto de su familia, viven de los recuerdos de Fernando, "de tantas cosas lindas y hermosas compartidas con él" y que a pesar del tiempo pasado, para ellos "todo sigue igual, toda esa fuerza y esa alegría que tenía Fer ya no la voy a tener nunca más", agregó.

"Tratamos de ayudarnos con Silvino (su marido, padre de Fernando) en lo que podemos, porque él también pasa y sufre lo mismo que yo. Soñábamos siempre que un día Fernando se iba a recibir de abogado y era este año. Yo como madre siempre pensé que iba a llegar ese momento, pero no se pudo concretar porque se aparecieron en su camino y le arrebataron la vida. Todo quedó trunco. Yo lo considero mi gran abogado que está siempre a mi lado. A veces pienso en lo orgullosos que nos sentíamos cuando él terminó la secundaria y pienso ahora, que este año se recibía de abogado y que íbamos a vivir un día de tanta alegría, con tantas emociones que jamás llegarán", lamentó su mamá.

A pesar de las condenas, las estrategias para salir en libertad fueron muchas; aunque ninguna logró su cometido. "Cuando me enteré, me sentí indiferente porque tengo unos buenos abogados que están siempre a mi lado, como es el doctor Fernando Burlando con todo su equipo. También considero que pueden sentir arrepentimiento, cosa que no me importa, que no me llega, porque me parece que es una estrategia, habiendo tantas pruebas en contra de cómo planearon todo para asesinar a Fernando", remarcó Graciela.