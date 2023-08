Habló Máximo Thomsen por el crimen de Fernando Báez Sosa: qué dijo en la audiencia

El rugbier condenado se expresó en una nueva audencia de apelación, con el objetivo de bajar las penas. Burlando dio detalles de la jornada.

En una nueva audiencia clave para los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen le reclamó a la Justicia que revean los allanamientos en Villa Gesell mientras buscaban revertir las penas y dejar sin efecto la prisión perpetua impuesta por el Poder Judicial. "No pidió perdón, hablaba sollozando como si fuera inocente. Creo que trata de zafar, pero está en un lugar muy complicado. No los veo arrepentidos", dijo el papá del joven asesinado. Tras las palabras de la fiscalía, la querella y los defensores, se desconoce cuándo habrá una nueva audiencia del caso tras la apelación de la defensa.

En declaraciones con la prensa, el abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, marcó que no hay un plazo establecido para la Justicia ya que deben hacer una lectura cautelosa de la presentación y luego, resolver. "Creo que el Tribunal va a dictaminar lo que corresponda, vemos en la sentencia -desde nuestro punto de vista- algunas fallas en los razonamientos. Y tanto la fiscalía como la defensa han esgrimido esos errores". Pero aclaró: "Analizándolo cruelmente, se dará la condena de los ocho y no lo contrario".

Por otro lado aseguró que fue "una audiencia normal" que perdió su naturaleza porque las partes se extendían en los fundamentos y repetían lo ya esgrimido por escrito. Mientras que, sobre Thomsen, marcó: "Dijo que no entendía, que quiere un proceso de legalidad. Reprodujo alguna central que expresaron sus abogados en los recursos de Casación". Y apuntó: "Les dieron la oportunidad a todos y el único que se expresó fue él. A mí no me sensibiliza nada, a esta altura menos. Les dimos oportunidades en el juicio para que se expresen sinceramente, y no lo hicieron".

Cabe recordar que, en febrero pasado, el Tribunal Oral Criminal de Dolores impuso la pena de prisión perpetua sobre Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano y Ciro Pertossi por el delito de homicidio agravado por premeditación y alevosía; y de 15 años sobre Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi. Todos están detenidos en el pabellón 6 de Melchor Romero que es el lugar donde fueron alojados antes del juicio, más allá de los rumores que había acerca de su traslado.

"(Hugo) Tomei -abogado de los rugbiers- pide la nulidad desde el primer día. Lo hizo varias veces durante la instrucción penal preparatoria, después de las declaraciones de los imputados y de de las preventivas. Recorrió todos los tribunales del país y hasta ahora fueron todos reveses", señaló Burlando. Y celebró: "La actitud de la fiscal (María Laura) D'Gregorio es para destacar, nos recibió con Graciela y Silvino, fue extremadamente humana y contemplativa de la situación. La fiscalía mejoró sus fundamentos, fue brillante, se expresó de manera muy responsable y a pesar de no estar en el juicio, parecía haber estado desde el principio en la investigación".

De no concederles la baja de las penas, podrán hacer el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia bonaerense y luego, ante el Alto Tribunal de la Nación. Caso contrario, Casación puede ordenar rebajas de penas o incluso la realización de un nuevo juicio.

"Hacemos los mejoramientos o las contestaciones por escrito durante la semana que viene. Y a la brevedad habrá una nueva audiencia. Es un Tribunal que trabaja y analiza minuciosamente todos los casos que reciben. Tenemos, tal vez, un mes por delante", sentenció Burlando.

Crimen de Fernando: primer revés para los rugbiers

A mediados de junio, la Cámara de Dolores rechazó nuevamente los planteos formulados por el abogado de los rugbiers, Hugo Tomei, para cuestionar la etapa de instrucción del juicio que definió su encarcelamiento. El letrado presentó una apelación que cuestionaba la primera declaración a los condenados y exigió además la recusación del juez de garantías David Leopoldo Mancinelli.

El abogado de los ocho culpables inició una causa porque sostenía que las actas de las primeras indagatorias a las que fueron sometidos los rugbiers fueron falseadas. En base a esas acusaciones, Tomei recusó al juez porque asegura que "puede ser parte de lo que ellos denuncian al haber convalidado en su momento esas indagatorias".

Sin embargo, los jueces de la Cámara en lo penal de Dolores rechazaron los planteos de Tomei y afirmaron que "si hubiesen existido las irregularidades de la entidad que menciona, correspondería haber decretado la nulidad. Y decretada esta, podría abrirse la posibilidad de investigar la posible comisión de delitos de acción pública (siempre siguiendo la hipótesis planteada por los particulares damnificados). Claramente ello acarrearía, una clara incidencia en los actos posteriores (el dictado, por ejemplo, de la prisión preventiva lo que conllevaría a otro delito denunciado: privación ilegal de la libertad)".

Para los camaristas, ese "supuesto delito ya ha tenido respuesta, no sólo de parte del Ministerio Público Fiscal en las vistas corridas oportunamente, sino por diversos organismos jurisdiccionales: juez de garantías, esta misma Sala, órganos superiores a esta Sala e, incluso, por el Tribunal que llevó adelante el juicio oral pues, como cuestión preliminar, una vez iniciado el debate, nuevamente desechó la nulidad planteada al respecto".

"De este modo, quiérase o no, de manera directa o indirecta, la desestimación de la denuncia, en el hecho (o delito según el recurrente) que debe acreditarse para tener andamiaje el resto de la presentación, ya ha sido analizada y resuelta, como dije en el párrafo anterior, por diversos órganos jurisdiccionales: se ha establecido la plena validez de las declaraciones que, según el criterio del apelante, fueron falsificadas. Esto significa, reitero, que tal extremo ha sido motivo de análisis, valoración y decisión de la jurisdicción", agregaron. En ese sentido, también rechazaron la recusación del juez y en el fallo los magistrados fueron marcha atrás con el fundamento de la defensa en cuanto a que existió delito al inicio de la causa.