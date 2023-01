Crimen de Fernando: las declaraciones de los rugbiers "no logran refutar las pruebas en su contra"

Lo aseguraron los fiscales de la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa. Consideraron además que los testimonios aportan más a "la parte acusadora que de la defensa".

Luego de la última jornada de recepción de pruebas en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, los fiscales aseguraron que las declaraciones de los rugbiers acusados a lo largo del debate "no logran refutar las pruebas en su contra". Lucas Pertossi y Blas Cinalli declararon ayer y durante la semana lo hicieron Máximo Thomsen y Luciano y Ciro Pertossi. Los únicos acusados que no rompieron el silencio fueron Enzo Comelli, Matías Benicelli y Ayrton Viollaz.

Los fiscales de la causa del crimen de Fernando Báez Sosa, Juan Manuel Dávila y Gustavo García, aseguraron que "no hay ninguna duda" de que se acreditó "la materialidad del hecho" y "la explicación que intentaron dar los acusados no es suficiente". Según los letreros, las declaraciones en el juicio de los rugbiers acusados fueron "parcializadas", ya que "no explican todo lo que pasó y todo lo que vieron".

"Desde el primer día hasta el día de la fecha hemos obtenido las pruebas necesarias. Estimamos que se va a acreditar el anuncio que hicimos la primera jornada", afirmó el fiscal Juan Manuel Dávila tras concluir la tercera jornada del debate a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.

Respecto a las declaraciones que dieron los acusados Blas Cinalli y Lucas Pertossi, para Dávila fueron "en provecho de la hipótesis de la fiscalía". Sobre el contenido de estos testimonios, los fiscales sostuvieron que trataron de "introducir el alcohol" para justificar su comportamiento. "Nosotros nos vamos a referir a esto cuando lleguen los alegatos, lo vamos a evaluar después", insistieron.

A su vez, García hizo referencia a los tres acusados que no declararon durante el proceso: "Los imputados que no declararon es parte de un derecho que tienen". Según los expertos, "(declarar en el juicio) es un derecho que tienen los imputados, cuando eligen declarar quedan sometidos a las preguntas de la contraparte, y pasa esto de que no contestan ninguna, como pasó hoy con el primero de los imputados, o contestan de forma selectiva, respecto solo a lo que hizo él", evaluaron sobre los testimonios de ambos rugbiers.

Cómo sigue en juicio

Por otro lado, Dávila adelantó que el próximo 25 de enero, durante los alegatos, se explicará puntualmente "el rol de los ocho imputados". El letrado adelantó que "la causa tiene diecisiete cuerpos y hay muchísima prueba" por lo que en los alegados "explicaremos el rol de cada una de estas personas".

"Vamos a meritar qué pena le corresponde a cada uno. No tengo ninguna duda de que hemos probado la materialidad del hecho junto con la calificación, que son los agravantes", detalló.