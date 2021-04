Caso Fernando Báez: sobreseyeron a Alejo Milanesi

Alejo Milanesi

Uno de los acusados del crimen de Fernándo Báez Sosa quedó sobreseído de manera total. Se trata de Alejo Milanesi, un joven de 20 años que no contaba con las pruebas suficientes como para ser citado a juicio por el asesinato del joven de 18 años en Villa Gesell en enero del 2020. Milanesi iba a llegar al juicio en libertad, pero la Cámara de Dolores dio marcha atrás con el pedido del juez de Garantías.

En las últimas horas, la Cámara de Dolores confirmó la elevación a juicio oral de la causa contra los rugbiers implicados en el asesinato de Fernando Báez Sosa. Los imputados son Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19), Ayrton Viollaz (21), quienes cumplen prisión preventiva.

Cuál era la situación de Alejo Milanesi

Alejo Milanesi se encontraba en libertad y a la espera del resultado de un cotejo entre su ADN y muestras obtenidas debajo de las uñas de Fernando.

Fernando Báez Sosa fue asesinado a piñas por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique.

En febrero de este año, Fabián Améndola, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa había afirmado que "en el reconocimiento médico se ve que (Milanesi) tenia en los dedos 2, 3 y 4 de la mano derecha y en un nudillo de la mano izquierda escoriaciones compatibles con una pelea. Tiene arañazos y debajo de las uñas de Fernando hay material biológico para hacer un cotejo de ADN, vamos a saber si coincide o no".

El juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli había dispuesto el sometimiento a proceso de los ochos rugbiers y de Milanesi, que había sido beneficiado con la falta de méritos por la fiscal de la causa y se encontraba en libertad. Hoy, finalmente, la Cámara de Dolores revocó la decisión de Mancinelli y confirmó el sobreseimiento a Milanesi.

En su momento, la fiscal Verónica Zamboni solicitó que Milanesi y Juan Guarino, dos de los jóvenes de Zárate acusados del asesinato de Fernando, no continuaran detenidos ya que no había por el momento evidencia suficiente para incriminarlos: las zapatillas no tenían manchas de sangre, no habían sido reconocidos en las ruedas de reconocimiento, no se los ubicaba en la escena del crimen y en los chats no había pruebas de su participación.

Guarino fue sobreseído de manera total y ahora fue el turno de Milanesi. Por este motivo, ninguno de los dos pueden ser citados a un nuevo juicio por esta causa.