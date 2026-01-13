Dónde queda Santa Clara del Mar, la playa donde pasó el meteotsunami de olas gigantes

Vista aérea de Santa Clara del Mar.

La localidad de Santa Clara del Mar fue testigo de un trágico fenómeno natural que tomó por sorpresa a los habitantes del lugar y a los turistas que se encuentran vacacionando en este sitio. Fue en la tarde de este 12 de enero cuando una ola gigante sorprendió a los presentes y derivó en la muerte de un joven de 29 años, además de dejar 35 heridos y una persona infartada, que tuvo que ser internada.

Se trató de un meteotsunami, fenómeno que aún se encuentra en estudio, pero que los reportes hasta el momento marcan como lo sucedido en esta playa. De acuerdo a la definición de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), se reconoce con este término a grandes olas generadas por perturbaciones atmosféricas asociadas a tormentas intensas, cambios bruscos de presión y frentes fríos.

En qué lugar queda Santa Clara del Mar

Santa Clara del Mar es una ciudad ubicada en la Costa Atlántica Bonaerense. Se encuentra 386 kilómetros al sudeste de la ciudad de Buenos Aires y a 18 kilómetros al norte de Mar del Plata. Esta es la localidad costera más poblada del partido de Mar Chiquita y posee una extensión de 400 hectáreas de campo.

Esta localidad fue fundada el 20 de febrero de 1949 por los hermanos Antonio y José María Orensanz sobre un predio ubicado a 386 kilómetros al sudeste de la ciudad de Buenos Aires. Originalmente, las tierras pertenecían a Clara de Anchorena y Mercedes Anchorena, una familia tradicional de Argentina y propietaria de grandes extensiones de campo.

La entrada a Santa Clara del Mar.

Además, se festeja en esta ciudad costera la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal, que surgió por iniciativa de un grupo de productores cerveceros y la Secretaria Municipal de Turismo, en honor a la bebida que tradicionalmente se producía en la comarca marítima. Las cervecerías artesanales, se ubican sobre la calle principal, una de las pocas asfaltadas.

Santa Clara del Mar es un lugar muy popular de la Costa Atlántica.

Las playas de Santa Clara del Mar

Los balnearios que ofrece Santa Clara del Mar son El Mirador, La Larga, Costa Soñada, California Beach, Summer y El Morro. Son en total siete playas que se encuentran divididas por espigones de piedra. El acceso a las mismas es libre y cuenta con servicio de guardavidas durante todo el verano. La geografía es bastante particular ya que en sólo algo más de un kilómetro el relieve cambia de playas cortas de arena compacta con barrancos a playas extensas con médanos bajos.