Santa Fe tiene la tasa más alta de femicidios de Argentina, triplicando la media nacional

Un observatorio rosarino que estudia las distintas violencias hacia la mujer concluyó que la provincia triplica los números a nivel nacional de mujeres asesinadas por motivos de género: el 68% de los casos fue registrado en el Gran Rosario, la mayoría de ellos en contextos de criminalidad organizada

El Observatorio de Violencias por Motivos de Género “Mercedes Pagnutti”, comandado por las militantes de la Corriente de la Militancia de Santa Fe cotejó que, de los 265 femicidios registrados a nivel nacional, 68 tienen jurisdicción santafesina. Si se hace el cálculo por cada 100 mil habitantes, Argentina tiene una tasa del 0,65 femicidios por cada 100 mil habitantes. Santa Fe los triplica con una tasa de 2,19 femicidios por cada 100 mil habitantes: el índice más alto de todo el país, siendo que 7 de cada 10 de los crímenes registrados ocurrieron en la ciudad de Rosario en contextos de criminalidad organizada.

“Tenemos nuevas formas y muy naturalizadas de violencia de género, y eso intentamos dar cuenta con un relevamiento de datos que hacemos de violencias, con una mirada de género, desde el Observatorio”, adelantó a El Destape la referente del espacio La Corriente de la Militancia y vicepresidenta del Partido Justicialista santafesino Norma López. El relevamiento del organismo “Mercedes Pagnutti” da como resultado un registro de 266 femicidios hasta el pasado 20 de noviembre, mientras que, en el 2021 en su totalidad, la cifra era de 269 crímenes. De los casos contabilizados hasta ahora, 68 ocurrieron en Santa Fe y 51 han sido en un contexto de criminalidad: el 68% de los casos santafesinos (55 casos) fueron en Rosario, siendo que la mayoría de los mismos fueron perpetrados con armas de fuego.

La edila del Frente de Todos explicó a este medio que el contexto de criminalidad implica un agravante en la situación en las mujeres, ya que las mismas atraviesan los espacios públicos "de un modo diferente" al de los varones, dado que son ellas quienes mayormente lideran los merenderos y los comedores y están al frente de la mayoría de las denuncias sobre violencia de todo tipo: "Las madres en el territorio son las que luchan esforzadamente para que las bandas no recluten a sus hijos y que luego no las ganen a ellas. En este contexto de las denuncias que hacemos las mujeres, la cantidad de muertes que hemos registrado, la cantidad de femicidios que hemos registrado ha sido un número del que no tenemos registro, que no estamos acostumbradas".

Estos resultados muestran que las políticas de Estado implementadas en materia de género y diversidad “han servido para que bajaran los números de los ìndices de los femicidios íntimos”, es decir, los perpetrados en la casa de la víctima o en un ámbito que la víctima conocía o frecuentaba, a manos de una expareja, amantes o familiares: “En el resto del territorio provincial los números han bajado relativamente. Lo que ha crecido en un número extraordinario son los femicidios en contexto de criminalidad, puntualmente en Rosario", subrayó López.

Los números del observatorio fueron revelados en el marco del 25N, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Originarias, Discas (discapacitadas) y Afro. La concejala López aseguró que “Si tomamos que el Censo 2010 relevó en Santa Fe 3.200.736 habitantes, nuestra provincia lidera la tasa nacional de femicidios con 2,19 muertas cada 100 mil habitantes. Siguen Tierra del Fuego y La Rioja, con 1,58 y 1,21, respectivamente”

Al momento de comparar las tasas de criminalidad, en el marco de los femicidios perpetrados en el territorio provincial, Santa Fe registra 51 femicidios en contexto de criminalidad organizada (de los cuales 49 tuvieron lugar en el departamento Rosario), mientras que en provincias como Córdoba y Buenos Aires se dieron más casos de femicidio "íntimo". "En Santa Fe prevalece el femicida desconocido, mientras que Córdoba y Buenos Aires, los asesinos son principalmente personas que conocían a la víctima, parejas, exparejas, parientes o conocidos", aseguró la edila.

El informe entiende que en 46 de los 68 casos registrados, los femicidas huyeron: "En nuestra provincia, la situación del femicida difiere del resto del país: tenemos la mayor cantidad de femicidas prófugos relacionados al contexto de criminalidad por balaceras, sicarios y la modificación de roles en las economías delictivas".

“Hemos conquistado una enorme cantidad de derechos y reivindicaciones, pero la paridad no elimina la desigualdad en esto de la puja política”, dijo López. Y agrega: “Si me preguntan cómo se construye, yo creo que es un gran momento para poder potenciar a compañeros y compañeras de todos los espacios como para poder tener lugares expectantes y con otra mirada”.

“Es hora que los gobiernos generen políticas de seguridad, que se den cuenta que existimos, que nos matan y que deben prevenir y perseguir nuevos perfiles delictivos”, sostuvo la militante peronista. Para ella, es crucial medidas concretas, tanto provincial como nacional: “Necesitamos que la provincia genere herramientas de prevención y, en nación, una política federal que atienda las características regionales con perspectiva de género en seguridad".

La vicepresidenta del Partido Justicialista de Santa Fe advirtió a El Destape que "estamos en un momento político por demás particular, porque hay una situación de multiplicidades de violencias que están ocultas, invisibilizadas, lo cual la vamos naturalizando. Cuando arrecia una derecha concentrada y arrecia una antipolítica, está haciendo sus estragos sobre todo en lo que son las organizaciones sociales y las organizaciones que trabajan al interior de los barrios populares".