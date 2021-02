El movimiento feminista Ni Una Menos (NUM) convocó para el próximo miércoles a las 17 a una nueva manifestación en los alrededores del edificio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires en memoria de Úrsula Bahillo. Recordemos que la joven de 18 años fue asesinada a puñaladas en la ciudad bonaerense de Rojas por su expareja, policía de la Provincia de Buenos Aires, Matías Martínez durante la pasada semana.

La marcha fue convocada a través de las redes sociales del movimiento, con un video en Instagram: "44 femicidios en 45 días de 2021. Basta de justicia patriarcal, basta de policías amenazando nuestras vidas". Así anuncian al 17F, concentradas en Tribunales, con distancia y barbijo: "Por Úrsula, por todxs. Ni Una Menos". En la misma publicación, enumeran a las 44 mujeres brutalmente asesinadas.

Además afirman que "uno de cada cinco femicidios en nuestro país son cometidos por miembros de la fuerza de seguridad" y por eso llaman a que las protestas se den, no solo en CABA sino también en todos los tribunales de la Argentina. "La burocracia del Estado y la Justicia no toma en serio el riesgo denunciado una y otra vez a la hora de evaluar la peligrosidad del agresor si ya ha tenido otros episodios de violencia", indican.

Al mismo tiempo, desde el NUM sentenciaron: "Hoy nos invade el dolor y la rabia. Estamos con les amigues y familiares de Úrsula, con el pueblo de Rojas que toma la calle. En el país entero surge la necesidad de convocarse, de denunciar. En el caso de Úrsula, le dieron vía libre institucional al femicida. La Justicia es responsable".

Los nombres de las víctimas

1. Graciela Flores, 44 años (SALTA)

2. Elisa Robles, 36 años (TUCUMÁN)

3. Beb8é de Elisa Robles, 1 día (TUCUMÁN)

4. Maria Emilia Barrios, 40 años (BUENOS AIRES)

5. Analía del Rosario Barbosa Martínez, 26 años (BUENOS AIRES)

6. Noelia Albornoz, 32 años (LA RIOJA)

7. Gabriela Verónica Lencina, 43 años (CÓRDOBA)

8. Mariana Madonna, 63 años (MALVINAS ARGENTINAS)

9. María Florencia Ascaneo, 41 años (SIERRA DE LOS PADRES)

10. Yésica Celina Paredes, 22 años (BUENOS AIRES)

11. Ana Astorga, 29 años (VILLA DORREGO)

12. Alicia Moreno, 72 años (TIMOTE, BS AS)

13. Anabella Viviana Olmos, 26 años (TRUJUI)

14. Jaqueline del Carmen Pino, 43 años (ALLEN)

15. Nancy Villa, 14 años, estaba embarazada de 4 meses (SALTA)

16. Marcia Acuña, 16 años (CORDOBA)

17. Natalia Maldonado, 24 años (GRANADERO BAIGORRIA)

18. Felipa Correa, 39 años (SANTIAGO DEL ESTERO)

19. Yésica Viviana Palma, 23 años (SANTIAGO DEL ESTERO)

20. Karen Jazmín Ponce, 19 años (MENDOZA)

21. Jacinta Ester Acosta, 81 años (PUNTA ALTA, BS AS)

22. Cintia Edith Romero, 37 años (LOMAS DE ZAMORA)

23. Carla Yanina Gomelsky, 39 años (CABA)

24. Corina Soledad Irazu, 24 años (MERLO)

25. María José Villalón Escudero, 41 años (NEUQUÉN)

26. Ivana Soledad Juárez, 32 años (SAN JUAN)

27. Margarita Mercedes Zárate, 28 años (MENDOZA)

28. Nilda Peano, 57 años (CÓRDOBA)

29. Rosa Gabriela Vallejos, 51 años (BUENOS AIRES)

30. María Belén Montenegro, 23 años (SANTIAGO DEL ESTERO)

31. Rocío Macarena Quesada, 28 años (TUCUMÁN)

32. Esther Mamani Canaviri, 35 años (BS AS)

33. Melina Laura Rojas Urbano, 20 años (LA RIOJA)

34. Noelia Vanina Sánchez, 36 años (MERLO, BS AS)

35. Milagros Orieta, 21 años (BUENOS AIRES)

36. Melisa Moyano, 40 años (CÓRDOBA)

37. Liliana Beatriz Stefanatto, 45 años (CÓRDOBA)

38. Ángeles Castañares, 80 años (CÓRDOBA)

39. Noelia Vanessa Lobo Noble, 35 años (TUCUMÁN)

40. Florencia Belén Linchinsky, 34 años (BUENOS AIRES)

41. Úrsula Bahillo, 18 años (BUENOS AIRES)

42. Florencia Figueroa, 23 años (BUENOS AIRES)

43. Vanesa Carreño, 29 años embarazada (BUENOS AIRES)

44. Rosita Marina Patagua, 46 años (Jujuy)