Hubo 212 femicidios durante los 10 meses del 2022

Según datos del Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", hubo un femicidio cada 24 horas en Argentina. En el 87,7% de los casos había un vínculo con el agresor.

El Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" advirtió que hubo un femicidio cada 24 horas y se contabilizan un total de 212 asesinatos por la violencia machista en la Argentina durante los 10 meses del 2022 -entre el 1 de enero y el 31 de octubre-. Además, especificaron que hubo 30 en enero, 23 en febrero, 27 en marzo, 26 en abril, 16 en mayo, 8 en junio, 20 en julio, 17 en agosto, 14 en septiembre y 30 en octubre; mientras que registraron una mayor cantidad en las provincias de Buenos Aires (70), Santa Fe (29), Córdoba (19), Salta y Santiago del Estero (11).

De estos femicidios, se conoció que en el 87,7% de los casos la víctima tenía algún vínculo con el agresor (42% era la pareja; 19,3% ex pareja, 15,1% familiar y 11,3% conocido). El 12,2% restante se reparte entre desconocidos (1,4%) o no se registran datos (10,8%). Además, hubo al menos 144 intentos de femicidio (al menos los conocidos o denunciados, 30 de ellos vinculados) y nueve (9) transfemicidios/travesticidios (también puede ser mayor la cifra pero se desconoce por la poca visibilización en los medios).

"Necesitamos reflejar estas cifras porque ayudan a tomar una real magnitud de la violencia machista. En muchos de los casos que registramos desde 2015 observamos que el agresor reincide y en algunos casos convierte ese hecho en un femicidio", manifestaron a través de un extenso hilo de tweets donde se observa el desglose de las cifras.

Por otra parte, el informe del Observatorio informó que el 65% de los femicidios ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida, lo que demuestra que las mujeres y diversidades ni siquiera están seguras en sus propios domicilios. El 21,7% en la vía pública, el 4,7% en la casa del agresor y el 8,5% restante no tiene datos registrados.

"En muchos casos observamos que las víctimas de violencia no pueden abandonar el hogar por no tener recursos suficientes. Según INDEC, la brecha de género de ingresos es el 27,7%. Necesitamos asegurar a las mujeres y LGBT las condiciones materiales para lograr autonomía económica", explicaron.

El informe completo:

En relación a los femicidas: 45 se dieron a la fuga, de 49 no hay datos, 37 ocultaron su autoría, 46 se suicidaron tras el asesinato, 20 se entregaron o confesaron, 5 intentaron suicidarse y 5 solicitaron ayuda. De ellos, siete (7) eran policías y dos (2) eran militares. "Que los femicidas integren estas instituciones es un factor de riesgo dado que portan un arma de fuego y una posición de poder", sostuvieron. Y sumaron: "Este mes volvimos a ver cómo la Policía no solo encubre a sus miembros violentos, sino que ejerce violencia institucional hacia las mujeres que van a denunciar. Noelia Sosa vivía en Trancas, Tucumán, y fue a la comisaría de allí a denunciar a su pareja por violencia de género".

"No le quisieron tomar la denuncia porque no estaba el oficial de guardia. Expuesta y desprotegida, Noelia se quitó la vida esa tarde", remarcaron.

El accionar de la Justicia ante los casos de violencia de género también fue puesto bajo la lupa. De los 212 femicidios, solo 33 mujeres (es decir, el 16%) había realizado al menos una denuncia previa y otras 22 (10%) tenían una medida de protección judicial e igualmente fueron brutalmente asesinadas. Además, por la inoperancia y negligencia, al menos 189 niños y niñas perdieron a sus madres. 25 de ellos, en el mes de octubre.

"Exigimos que se implemente correctamente la Ley Micaela en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial. Nadie puede negarse a tomarte la denuncia, no hay excusa para eso. El Estado no puede seguir permitiendo que los funcionarixs pùblicxs no se sometan a las leyes mientras continúan violentando institucionalmente y vulnerando los derechos de mujeres, LGBT y niñeces", manifestaron.

Sobre el cierre, volvieron a pedir que las fuerzas de seguridad y judiciales sean "respetuosas de los derechos humanos" y que los/as comunicadores "se comprometan" en no ejercer violencia simbólica hacia las víctimas. "Para erradicar la violencia machista necesitamos más participación de mujeres y personas trans feministas en los medios", concluyeron.