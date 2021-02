Habló la hermana del femicida que mató a Úrsula: "Va a pagar"

Úrsula Bahillo fue asesinada a puñaladas por su ex pareja, Matías Martínez, integrante de la Policía Bonaerense. Esta mañana, habló en C5N Loana, la hermana del femicida y demostró su repudio por lo ocurrido.

La joven admitió que estaban al tanto de las denuncias que recibió su hermano tanto de Úrsula como de otras mujeres, y dijo que tanto ella como su madre le decían "que se dejara de joder".

"Estamos en shock porque mi hermano era una persona que no mataba una mosca", afirmó Loana, aunque luego aclaró que ni ella no se familia defienden a Martínez por el crimen que cometió: "Lo que hizo mi hermano nadie va a defenderlo. Va a pagar por eso".

Después de que se diera a conocer el caso de Úrsula, la familia de Martínez tuvo que irse de su casa por las amenazas que recibían. "Estoy asustada, estamos asustados. No tenemos la culpa de lo que pasó. La culpa es de quien lo hizo, que fue Matías", contó Loana y aseguró: "Hay dos familias destruidas. Mi familia siente mucho la perdida de Úrsula".

"Tuvimos que irnos de mi casa por amenazas, nos sentimos como víctimas"- Loana, la hermana de Matías Martínez

Consultada sobre la relación que tenía Úrsula con su hermano, Loana admitió que en el último tiempo se veían a escondidas en su casa. A pesar de que Martínez tenía una perimetral sobre ella, "ellos pasaban el día juntos". Según la joven, nunca vieron una actitud violenta de su hermano hacia Úrsula. "Al contrario, yo si veo algo violento adelante mio soy mujer y a mi no me gustaría tampoco que me levanten la mano. Yo y mi mamá habríamos saltado", aseguró y aclaró: "Es totalmente falso que veíamos y no decíamos nada".

"En el momento estando yo en mi casa, no vi ni agresiones verbales ni físicas", aseguró la hermana del femicida de Úrsula Bahillo

Con respecto a las acusaciones en contra de su familia, Loana expresó: "Quiero aclarar que voy a hacer una demanda contra todos los falsos testimonios porque cuentan cosas que nunca pasaron".

Finalmente, contó que ella se llevaba bien con Úrsula, aunque "a veces chocaban". También, destacó que aunque la joven siempre estaba en su casa, ellos jamás conocieron a la familia de la ex de su hermano.