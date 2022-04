Femicidio Lola Chomnalez: piden 10 años de prisión para uno de los encubridores

El acusado es "El Cachila", el único imputado por el femicidio que terminó con la vida de la menor en diciembre 2014. Ya había sido procesado y luego liberado, acusado por el delito de "homicidio agravado por alevosía".

Una fiscal uruguaya pidió una pena de 10 años de prisión para un hombre detenido por el encubrimiento del femicidio de Lola Chomnalez, la adolescente asesinada en diciembre de 2014 en las playas de Barra de Valizas, en Uruguay.

Juan Willman, abogado de los padres de Lola en Uruguay, explicó a Télam que la fiscal pidió dicha pena por el delito de “encubrimiento” para el detenido Ariel Moreira, apodado “El Cachila”, quien fue el único detenido por el asesinato, pero luego fue liberado por falta de pruebas en su contra. Ahora, la investigación continúa para identificar y localizar a los “copartícipes” del crimen.

Quién es "El Cachila", el hombre que habló con Lola antes del crimen

En diciembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones en los Penal del 4° Turno de Uruguay había confirmado el procesamiento de "Cachila" pero por el delito de "homicidio agravado por alevosía", uno más grave que el de “encubrimiento”.

En su declaración, Cachila había admitido que se cruzó con la víctima en la playa el 28 de diciembre del 2014 y le ofreció "una estampita", pero que luego ella se sintió "mareada" y que al auxiliarla descubrió que "no tenía pulso", se asustó y se fue.

El fiscal Jorge Vaz, quien en ese momento instruía la causa, resaltó que uno de los puntos “más impactantes” del relato de El Cachila fue que él mismo dijo que se había sentado junto a ella bajo la sombra de un árbol, adonde la había llevado luego de que ella le comentara que se estaba sintiendo mal. “Yo le pregunté qué tenía y me dijo que se sentía mareada. Ahí se sentó y cayó de rodillas. Le tomé el pulso y me asusté, salí y me tomé el ómnibus para Montevideo”, señaló el sospechoso.

Para el fiscal Jorge Vaz, "El Cachila" estuvo presente "antes, durante y después" del homicidio, cuyo móvil fue probablemente "sexual". Pero el hombre fue liberado ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en la mochila de la víctima.

Entre las pruebas valoradas para su procesamiento estuvieron los resultados de peritajes psicológicos, psiquiátricos y semiológicos que revelaron que el acusado tiene una personalidad con tendencia "a la mitomanía", a "irritarse fácilmente y perder el control de sus impulsos", y un patrón de "desprecio y violación de los derechos de los demás".

Qué dice la autopsia de Lola Chomnalez

Lola Chomnalez viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste. Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.

Mediante la autopsia se determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo al fallo judicial, la adolescente corrió para poder de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.