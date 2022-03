Femicidio en Coronel Dorrego: se negó a declarar el hombre que mató a su expareja

Sebastián Calvo se presentó en una comisaría de Oriente y confesó el hecho. La causa quedó caratulada como "homicidio agravada por el vínculo".

Sebastián Calvo, de 34 años, se encuentra detenido desde el pasado martes luego de estrangular y cometer el femicidio de su expareja, Natalí Rodríguez (30), en una vivienda de la localidad bonaerense de Oriente, en el partido de Coronel Dorrego. Luego de cometer el asesinato, se presentó en una comisaría y confesó el hecho. Tras la detención, se negó a declarar durante la tarde del jueves ante el fiscal de la causa.

Según informó Agencia Télam, varias fuentes judiciales manifestaron que se negó a hacer uso del derecho de la palabra "por no estar en condiciones" y sumaron que, tras el episodio, el fiscal de Homicidios Jorge Viego determinó caratular a al causa como "homicidio calificado por el vínculo". La investigación se inició en la mañana del martes cuando Calvo se presentó pasadas las 10 hs en la Subcomisaría de Oriente -a unos 85 kilómetros de Dorrego- y les indicó a los policías que había lastimado a su pareja.

Ante la confesión del hombre de 34 años, la fuerza de seguridad se dirigió a la vivienda donde encontró a la mujer con presuntos signos de estrangulamiento y sin signos vitales. Acudió personal médico a realizarle tareas de RCP, sin resultados positivos. "Según los primeros informes el hombre habría estrangulado de manera violenta a la mujer donde provocó fractura de hueso hioides que provocó la asfixia", informaron las autoridades. En el domicilio se encontraban sus dos niñas, de 2 y 4 años.

Además, según las fuentes cercanas a la investigación, la pareja estaba separada desde hacía varios meses -tras seis años de casados- y no existían denuncias previas por violencia de género. "No había denuncias y de acuerdo a distintas declaraciones todas coincidieron en que no habían advertido, por lo menos mientras duró la relación de unos 6 años, situaciones de violencia que hubiesen creado un perfil de algo que podía llegar a suceder", le dijo un jefe policial a Télam.

Junto al fiscal de Homicidios de Bahía Blanca, también intervino la Unidad Fiscal Descentralizada de Coronel Dorrego. Personas del lugar contaron que tiempo después de la separación, Calvo había intentado quitarse la vida en el Puente Viejo pero un vecino logró evitarlo. En el lugar del hecho dijo presente la Policía Científica para realizar los diferentes peritajes.

Calvo es un transportista y comerciante mientras que ella se dedicaba a la kinesiología.