Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de Araceli Fulles en un centro de votación

El hombre fue identificado como Carlos Cassalz, acusado por homicidio y amenazas agravadas por el femicidio de la joven ocurrido en 2017.

En medio de la votación de las PASO fue detenido uno de los principales sospechosos del femicidio de Araceli Fulles, la joven de 22 años que fue asesinada en 2017 y encontrada en los escombros de una casa en José León Suárez. Se trata de Carlos Damián Alberto Cassalz, acusado por "homicidio agravado por pluralidad de intervinientes y por mediar violencia de género" y por "amenazas agravadas".

Según informaron fuentes policiales a El Destape, el acusado fue identificado en el colegio “Tierra de Crecimiento” sito en calle Lacroze 5665 V. Ballester, San Martin luego de ir a votar.

En 2017, Araceli Fulles fue hallada asesinada y con signos de haber sido asfixiada, debajo de los escombros de una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez.

La causa está en manos del T.O.C. N° 03 y del Dr. Pablo Mandrili. Mandrilli pidió la detención de manera urgente de Cassalz en razón de que este lunes se celebra el Juicio Oral por el femicidio de Araceli. Hay ocho personas imputadas que actualmente se encuentran en libertad.

El caso de Araceli Fulles

Pasaron 4 años del femicidio de Araceli Fulles, la joven de 22 años que murió estrangulada en la localidad bonaerense de José León Suárez. La joven había sido vista con vida por última vez la madrugada del 2 de abril de 2017, en una plaza cercana a su casa, y el último contacto con su familia fue a las 7 de la mañana de ese día, cuando le envió un mensaje a su madre diciéndole: "Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa".

Araceli nunca apareció y su cuerpo fue hallado 25 días después tras la intervención de perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Alta. La autopsia determinó que la joven murió por "asfixia mecánica" por "estrangulamiento a lazo" con un elemento compatible con precintos plásticos.



Por el caso, Darío Badaracco, hermano del acusado Hernán Rodrigo, fue el único detenido, pero murió el 13 de abril de 2019 luego de haber permanecido internado cinco días en un hospital de la ciudad de Olavarría, tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica.

A su vez, los ocho imputados se encuentran actualmente en libertad debido a un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín, que consideró en septiembre del 2017 que por la "ineficiencia del sistema investigativo" no pudieron obtenerse las pruebas necesarias para probar sus participaciones en el hecho.

El juicio comienza este lunes

El juicio por el femicidio de Araceli Fulles comenzará este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal 3 (TOC) 3 de San Martín, integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martínez y Aníbal Bellagio.

Los acusados que llegan a juicio son Hernán Rodrigo Badaracco, su jefe Carlos Casalz, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos. Los ocho están imputados de "homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas", delito que prevé la pena de prisión perpetua.

"Yo espero perpetua. Que se queden de por vida y se pudran dentro de la cárcel. Porque a mi hija no la voy a ver más", dijo Mónica Ferreyra, madre de la víctima, a Télam.

La madre de Araceli también denunció haber recibido un video intimidatorio hace 15 días, el cual tenía una duración de nueve segundos y mostraba al imputado Casalz portando una ametralladora. "Me mandaron este chat a las cuatro de la mañana un video de este tipo caminando con una ametralladora. Pero no les tengo miedo. A mí ya me mataron", indicó Mónica.