Celos excesivos y una pelea clave: qué se sabe de Esteban Rojas, el principal acusado del femicidio en Villa Zavaleta

El hombre de 44 años permanece prófugo y la familia de la víctima sospecha que se escapó a Paraguay. Qué se sabe de la noche del asesinato de Ferni Ayala, la joven de 28 años asesinada en Villa Zavaleta.

La Justicia dictó la prohibición de salida del país y un pedido de captura nacional e internacional para Esteban Rojas, un hombre paraguayo de 44 años que está acusado de haber asesinado a Ferni Ayala, la joven de 28 años encontrada ayer muerta de dos tiros en un domicilio de Villa Zavaleta. La familia de Ferni sospecha que el hombre, acusado de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por mediar violencia de género" y que permanece prófugo hace 3 días, huyó a Paraguay.

Rojas es prestamista y trabajaba con Ferni, su pareja. Según informó la familia de la víctima a la prensa, "era una persona muy celosa que no permitía que ella esté mucho tiempo lejos de él". También afirmaron que "tenía denuncias anteriores por violencia de género". "Dicen que había tirado a la exmujer embarazada de ocho meses por las escaleras. Después, que le había cortado el pelo con un cuchillo a otra chica rubia en forma violenta. Esos comentarios se escuchaban ayer acá", mencionó Clara, la hermana de la mujer asesinada.

La hermana de la víctima comentó a C5N que Ferni y Rojas "convivían aproximadamente hace siete meses, pero estarían juntos hace un año o un año y medio" y si bien afirmó que "nunca" vieron entre ellos una situación de violencia, sí se enteraron ayer que el hombre tenía "tres o cuatro denuncias" de pareja anteriores.

La madre de Ferni contó a Télam que su hija quería irse del país ya que "no lo aguantaba más". "La vez que hablé con ella me dice 'mami me voy a ir a España, es muy celoso, no lo aguanto más'", señaló Rosa, quien añadió que cuando ella le decía que fuera a su casa Ferni le respondía que no podía "porque después de quince minutos me llama y no me deja ir". La mujer afirmó que sabía que el sospechoso "le controlaba el teléfono" y que ella recién le respondía "después de unas horas, unos dos mensajes y no contestaba mas".

Femicidio de Ferni Ayala: qué ocurrió la noche del crimen

Los familiares de Ferni Ayala contaron que Ferni, el ahora buscado Rojas y otras cinco personas del mismo grupo de amigos fueron a bailar a un boliche en Constitución y allí otras dos de sus hermanas "la vieron a Ferni angustiada, con ganas de llorar".

Según relató Clara, por lo que supo después, en el grupo había un amigo que le hizo un comentario a Esteban que habría desatado una pelea. Este amigo le habría dicho 'cuidala que es una buena chica, valorala, ella sufrió mucho en su relación anterior'". "No sé si lo nombró al ex de mi hermana y fue lo que molestó a Esteban que le dijo al muchacho: 'Lo volvés a nombrar y te rompo la cabeza, o algo así'. Creo que eso fue lo que desató todo esto", opinó la hermana de Ferni.

La familia de Ferni el domingo por la tarde hizo la denuncia de paradero y en la madrugada la encontraron asesinada, con dos impactos de bala en el torax, en el primer piso de la casa 187 ubicada sobre la calle Lavardén, manzana 18, de la villa 21-24, situada en dicho barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Clara explicó que su otra hermana fue la que subió y vio el cadáver. "Escucho que pega un grito y con eso confirmé que estaba muerta. Mi hermana me contó que (Ferni) estaba con ropa de dormir y tenía dos tiros en el tórax. Después una policía me dijo que tenía muchos moretones, o sea que también le pegó", detalló.