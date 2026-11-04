Femicidio de Nancy Godoy: esperan peritajes clave mientras la comunidad la despide

La investigación por el femicidio de Nancy Godoy espera esta semana los resultados de peritajes clave, que podrían cambiar la situación de los acusados.

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Mientras tanto, este miércoles 4 de noviembre, familiares, amigos, docentes y vecinos de Esquina, provincia de Corrientes, le dan el último adiós a la docente rural de 52 años en un velatorio público en la plaza 9 de Julio.

Qué peritajes se esperan en el caso Nancy Godoy

Según explicó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas Matías Rojo, abogado de la querella, esta semana podrían conocerse los análisis sobre la ropa, alpargatas, calzas y sogas que se secuestraron en el allanamiento a la tapera del capataz Ireneo Zarza, uno de los principales acusados por el crimen.

También se esperan los estudios para precisar la fecha de la muerte, realizados por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Si se conocen esos resultados, alguno de los imputados podría ampliar su declaración. Por el crimen hay cinco detenidos: Ireneo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas, Rosa Leguizamón y Ernesto Ezequiel Bordón.

Los resultados preliminares de la autopsia ya habían determinado que Nancy sufrió una muerte extremadamente violenta, con heridas en distintas partes del cuerpo y signos de defensa. Según el informe, la cantidad y el tipo de lesiones permiten inferir que se habrían usado varias armas.

Cómo es la despedida de Nancy Godoy

El último adiós tiene dos instancias. La primera fue un velatorio íntimo para familiares y personas cercanas, que empezó el martes a las 20 y se extendió hasta las 6 del miércoles. Desde ese horario y hasta las 18, la despedida es pública en la plaza 9 de Julio, frente a la Escuela Normal.

Desde temprano, numerosas personas se acercaron a la plaza para rendirle homenaje y acompañar a la familia. Durante la mañana se hizo una ceremonia religiosa a cargo del obispo de Goya, Adolfo Canecín, junto a varios sacerdotes. También participó el pastor Josué Solís, de la Iglesia Portal del Cielo, y para las 16 está prevista una ceremonia de la comunidad evangélica, según informa Diario 1588.

Acompañaron a los hijos y al esposo de Nancy el intendente de Esquina con miembros de su gabinete, concejales y una delegación de la comunidad educativa. También se acercaron vecinos, allegados y exalumnos.

En la convocatoria, sus seres queridos dejaron un mensaje: “Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones”. Al finalizar el velatorio, sus restos serán trasladados al cementerio municipal de Esquina.

La despedida llega dos días después de una masiva marcha por el centro de Esquina. El lunes a la noche, vecinos, familiares y organizaciones recorrieron las calles con pancartas y antorchas para exigir el esclarecimiento del crimen. En el acto de cierre, el hijo de la docente, Sebastián Medina, cuestionó la falta de contención del municipio y del gobierno provincial.