Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 2 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no tiene pagos programados para hoy, viernes 2 de octubre. Por eso, los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH que se preguntan 'cuando cobro' deben saber que el calendario permanece en pausa.

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No hay acreditaciones previstas para el día de la fecha. Las prestaciones que administra ANSES no registran fechas de pago para este viernes.

Sin pagos hoy

El cronograma oficial no asigna cobros para hoy, por lo que no hay terminaciones de DNI convocadas a cobrar.

Jubilaciones y pensiones: sin acreditaciones .

. AUH y asignaciones familiares: sin acreditaciones .

. PUAM, PNC y desempleo: sin acreditaciones.

El calendario de ANSES sigue en pausa hasta que se reanuden las fechas oficiales de pago.