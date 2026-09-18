Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 18 de septiembre

ANSES confirmó el cronograma de pagos para hoy, viernes 18 de septiembre de 2026. La pregunta que más se repite entre jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH es cuándo cobro, y la respuesta depende de la prestación y de la terminación del DNI.
En la jornada de hoy están programadas acreditaciones para varias prestaciones. El cobro se realiza según la terminación del DNI y los montos incluyen los bonos vigentes cuando corresponden.
A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy.
Jubilaciones y pensiones (hasta el haber mínimo)
Hoy cobran los jubilados y pensionados con DNI terminado en 8.
- Haber mínimo: $428.633.
- Bono extraordinario: $70.000.
- Total estimado: $498.633.
PUAM
Hoy cobran los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con DNI terminado en 8.
- Monto PUAM: $342.873.
- Bono: $70.000.
- Total estimado: $412.873.
AUH
Hoy cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 8.
- AUH general: ~$154.031 por hijo.
- Monto depositado (80%): ~$123.225.
- El 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
- Tarjeta Alimentar, si corresponde: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.
Asignación por Embarazo (AUE)
Hoy cobran las beneficiarias de AUE con DNI terminado en 6.
- El monto se puede consultar en Mi ANSES.
Asignaciones familiares SUAF
Hoy cobran los trabajadores registrados con asignaciones familiares SUAF con DNI terminado en 8.
- Monto según grupo familiar; consultá en Mi ANSES.
Los pagos pueden demorar algunas horas en acreditarse. Si tenés dudas, revisá la liquidación en Mi ANSES.