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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 18 de septiembre

ANSES: hoy viernes 18 de septiembre cobran jubilaciones mínima, PUAM, AUH y SUAF con DNI terminado en 8, y AUE con DNI 6.

18 de septiembre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 18 de septiembre

ANSES confirmó el cronograma de pagos para hoy, viernes 18 de septiembre de 2026. La pregunta que más se repite entre jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH es cuándo cobro, y la respuesta depende de la prestación y de la terminación del DNI.

En la jornada de hoy están programadas acreditaciones para varias prestaciones. El cobro se realiza según la terminación del DNI y los montos incluyen los bonos vigentes cuando corresponden.

A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy.

Jubilaciones y pensiones (hasta el haber mínimo)

Hoy cobran los jubilados y pensionados con DNI terminado en 8.

  • Haber mínimo: $428.633.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Total estimado: $498.633.

PUAM

Hoy cobran los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con DNI terminado en 8.

  • Monto PUAM: $342.873.
  • Bono: $70.000.
  • Total estimado: $412.873.

AUH

Hoy cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 8.

  • AUH general: ~$154.031 por hijo.
  • Monto depositado (80%): ~$123.225.
  • El 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
  • Tarjeta Alimentar, si corresponde: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

Asignación por Embarazo (AUE)

Hoy cobran las beneficiarias de AUE con DNI terminado en 6.

  • El monto se puede consultar en Mi ANSES.

Asignaciones familiares SUAF

Hoy cobran los trabajadores registrados con asignaciones familiares SUAF con DNI terminado en 8.

  • Monto según grupo familiar; consultá en Mi ANSES.

Los pagos pueden demorar algunas horas en acreditarse. Si tenés dudas, revisá la liquidación en Mi ANSES.

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