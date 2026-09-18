Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 18 de septiembre

ANSES confirmó el cronograma de pagos para hoy, viernes 18 de septiembre de 2026. La pregunta que más se repite entre jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH es cuándo cobro, y la respuesta depende de la prestación y de la terminación del DNI.

{{{htmlAmp}}}

En la jornada de hoy están programadas acreditaciones para varias prestaciones. El cobro se realiza según la terminación del DNI y los montos incluyen los bonos vigentes cuando corresponden.

A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy.

Jubilaciones y pensiones (hasta el haber mínimo)

Hoy cobran los jubilados y pensionados con DNI terminado en 8.

Haber mínimo: $428.633 .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Total estimado: $498.633.

PUAM

Hoy cobran los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con DNI terminado en 8.

Monto PUAM: $342.873 .

. Bono: $70.000 .

. Total estimado: $412.873.

AUH

Hoy cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 8.

AUH general: ~$154.031 por hijo.

por hijo. Monto depositado (80%): ~$123.225 .

. El 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar, si corresponde: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

Asignación por Embarazo (AUE)

Hoy cobran las beneficiarias de AUE con DNI terminado en 6.

El monto se puede consultar en Mi ANSES.

Asignaciones familiares SUAF

Hoy cobran los trabajadores registrados con asignaciones familiares SUAF con DNI terminado en 8.

Monto según grupo familiar; consultá en Mi ANSES.

Los pagos pueden demorar algunas horas en acreditarse. Si tenés dudas, revisá la liquidación en Mi ANSES.