Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 12 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos para este miércoles 12 de agosto de 2026. Si todavía te preguntás cuándo cobro, acá está el detalle de la jornada para jubilados, titulares de AUH y otras prestaciones.

Hoy continúan las acreditaciones de agosto con nuevas terminaciones de DNI, montos actualizados por movilidad y el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.

Jubilaciones y Pensiones (haber mínimo)

DNI terminado en 2

Haber mínimo: $419.776

Bono extraordinario: $70.000

Total con bono: $489.776

PUAM

DNI terminado en 2

Monto: $329.430

Bono de $70.000 para quienes perciben hasta el haber mínimo

AUH y Asignación por Embarazo

DNI terminado en 2

AUH general: $150.848 por hijo

por hijo Se deposita el 80%: $120.678

La AUE también se paga hoy para la misma terminación de DNI

Asignación Prenatal y SUAF

Asignación Prenatal: DNI terminado en 2 y 3

SUAF (trabajadores registrados): DNI terminado en 2

Pensiones No Contributivas

DNI terminado en 4 y 5

Las PNC con haberes hasta la mínima también acceden al bono de $70.000

El resto de las prestaciones no tiene acreditaciones previstas para hoy.