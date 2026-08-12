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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 12 de agosto

ANSES paga hoy, miércoles 12 de agosto: jubilaciones mínimas, PUAM y AUH con DNI 2; prenatal DNI 2 y 3; PNC DNI 4 y 5.

12 de agosto, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 12 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos para este miércoles 12 de agosto de 2026. Si todavía te preguntás cuándo cobro, acá está el detalle de la jornada para jubilados, titulares de AUH y otras prestaciones.

Hoy continúan las acreditaciones de agosto con nuevas terminaciones de DNI, montos actualizados por movilidad y el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.

Jubilaciones y Pensiones (haber mínimo)

  • DNI terminado en 2
  • Haber mínimo: $419.776
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total con bono: $489.776

PUAM

  • DNI terminado en 2
  • Monto: $329.430
  • Bono de $70.000 para quienes perciben hasta el haber mínimo

AUH y Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 2
  • AUH general: $150.848 por hijo
  • Se deposita el 80%: $120.678
  • La AUE también se paga hoy para la misma terminación de DNI

Asignación Prenatal y SUAF

  • Asignación Prenatal: DNI terminado en 2 y 3
  • SUAF (trabajadores registrados): DNI terminado en 2

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminado en 4 y 5
  • Las PNC con haberes hasta la mínima también acceden al bono de $70.000

El resto de las prestaciones no tiene acreditaciones previstas para hoy.

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