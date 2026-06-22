Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 22 de junio

Jubilaciones y Pensiones

Hoy, lunes 22 de junio, no hay acreditaciones programadas para este sector. Los haberes mínimos de junio ya fueron depositados la semana anterior, mientras que los superiores comenzarán a cobrarse a partir del martes 23 con DNI terminados en 0 y 1.

El monto máximo de la prestación alcanza los $2.713.282,47 más el aguinaldo, mientras que la mínima con bono asciende a $473.317,99 ($403.317,99 de haber + $70.000 de refuerzo).

Asignación Universal por Hijo (AUH)

No se registran depósitos de AUH para hoy. El calendario oficial de junio continúa sin desembolsos en esta jornada; se recomienda revisar la aplicación Mi ANSES o consultar las terminales de autogestión.

Tarjeta Alimentar

Al igual que otras asignaciones, este beneficio no tiene fechas de cobro previstas para el lunes 22. Las acreditaciones obedecen a un cronograma escalonado que no contempla este día.

Becas Progresar

Los estudiantes que perciben este programa ya pueden verificar sus fechas de cobro a través de Mi Argentina. Los pagos de junio están en curso, aunque no se concentran en una sola jornada.

Próximos cobros