Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 21 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos para este lunes 21 de septiembre de 2026. Los jubilados, pensionados y titulares de la AUH que consultaron cuándo cobro tienen novedades: hoy se acreditan varias prestaciones según la terminación del DNI.

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El cronograma no se interrumpe por feriados y las acreditaciones se realizan en las entidades bancarias asignadas. Quienes cobran hoy deben tener en cuenta que el depósito puede demorar algunas horas dentro de la jornada.

Estas son las prestaciones que ANSES paga hoy, con los DNI y montos correspondientes a septiembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo con DNI terminado en 9. El haber mínimo es de $428.633 y, con el bono extraordinario de $70.000, el total asciende a $498.633.

DNI terminado en 9.

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se acredita hoy para los DNI terminados en 9. El monto es de $342.873 y recibe el bono completo de $70.000.

DNI terminado en 9.

AUH

La Asignación Universal por Hijo (AUH) paga hoy a los DNI terminados en 9. ANSES deposita el 80% de la prestación, unos $123.225 por hijo, y retiene el 20% restante que se cobra con la Libreta AUH. El valor general de la AUH es de aproximadamente $154.031 por hijo.

DNI terminado en 9 .

. Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

con un hijo, con dos y con tres o más. Complemento Leche del Plan 1000 Días: verificar monto en Mi ANSES.

Asignación por Embarazo (AUE)

La Asignación por Embarazo cobra hoy para las beneficiarias con DNI terminado en 7.

DNI terminado en 7.

SUAF (Asignaciones familiares)

Los trabajadores registrados con asignaciones familiares del SUAF cobran hoy si su DNI termina en 9.

DNI terminado en 9.

Asignaciones de Pago Único

También comienza hoy la segunda quincena de las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción, para todas las terminaciones de DNI.