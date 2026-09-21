"Falta investigar a tres personas más”: el reclamo del papá de Agostina Vega contra el fiscal

A casi cuatro meses del brutal femicidio de Agostina Vega en Córdoba y poco después de que el Fiscal Raúl Garzón anunciara la elevación a juicio contra Claudio Barrelier acusado de la captación, abuso y femicidio de la adolescente y también contra otras cinco personas imputadas por encubrimiento, la familia paterna de la joven marchó en reclamo de Justicia y de que “lleven a juicio a todos los que estuvieron implicados”, según explicó Gabriel Vega que acompañaba junto a decenas de personas una bandera con la leyenda “Justicia por Agostina”.

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La marcha salió de la casa de Claudio Barrelier, en el barrio Cofico, y llegó hasta la Legislatura cordobesa en medio de muestras de mucho dolor y un reclamo que repetían todos los que acompañaron al papá de la víctima. “Agostina se merece la verdad” reclamó Gabriel y aseguró que “nos oponemos al juicio como lo quiere el Fiscal Raúl Garzón porque sabemos que faltan personas por acusar, que tuvieron algún tipo de participación en el crimen de mi hija”. Ese reclamo tiene que ver con la elevación a juicio que hizo el director de la investigación y que, para parte de la familia, es insuficiente en cuanto a la cantidad de imputados que se sumaron en estos casi cuatro meses.

Según relató el Fiscal Raul Garzón, la hipótesis de la acusación es que Claudio Barrelier actuó solo para hacer, mediante distintos engaños, que Agostina vaya la noche del 23 de mayo a la casa donde fue atacada sexualmente, asesinada y su cuerpo fue desmembrado. Luego, con ayuda, el principal acusado descartó el cuerpo que fue encontrado una semana después de la desaparición. Para intentar ocultar su accionar, según insiste la investigación, Barrelier contó con la ayuda de, al menos, cinco personas. El primero en ser detenido fue Osvaldo Fassetta, un amigo del principal acusado que fue señalado por intentar entorpecer y desviar la búsqueda. Luego fue detenida Soledad Andreani, la mujer con quien Barrelier mantenía una relación y ella le prestó el auto usado para descartar el cuerpo. Además, la mujer mandó a lavar y limpiar el auto después de que se deshicieron de las pruebas.

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En una segunda etapa fueron detenidos, primero Marianela Palmero, pareja y madre de una hija de Barrelier, y despues Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz. Los tres vivían en la casa del femicidio y las pericias acústicas demostraron que debieron haber escuchado lo que sucedía en ese lugar. Además, una de las pruebas clave contra Palmero es un mensaje que le envió a Barrelier preguntando “¿qué fue ese grito?”, una situación que luego ocultó y evitó contar a los investigadores, incluso cuando se mantenía la búsqueda de la adolescente. Más allá de estas acusaciones por encubrimiento agravado, ninguno de los cinco imputados fue señalado en el otro expediente por el que Barrelier también será enjuiciado y es el intento de secuestro y abuso sexual a otra joven en la misma casa donde presumen fue asesinada Agostina.

En la nueva marcha por Justicia que encabezó el papá de Agostina, el reclamo tuvo que ver inicialmente porque parte de la querella sostiene que las imputaciones no alcanzan a todos los responsables. Gabriel Vega sostuvo que apuntan principalmente “a tres personas que deben ser investigadas” y señaló puntualmente a “Viviana Brizuela, la mamá de Claudio Barrelier, Ángela, hermana del principal acusado y Mario Muñoz, otro de los amigos” que compartió esos días con Barrelier. En medio del reclamo, el papá de la adolescente aseguró estar “conforme a medias” con la investigación e insistió en que “no podemos permitir que se eleve la causa a juicio mientras existan otras posibles responsabilidades”. Más allá de no criticar directamente al Fiscal Garzón, Gabriel Vega aseguró que “las pruebas hablan, queremos que caigan todos”.

Durante la pacífica movilización también habló la abogada Fernanda Alaniz, representante de Gabriel Vega, quien se mostró molesta con la investigación y criticó el avance de la investigación y la rápida elevación a juicio, recordando que no se preservó oportunamente las escenas después del hallazgo de los restos de la adolescente y cuestionó el rol de varios actores judiciales y políticos reclamando que la Legislatura provincial trate los proyectos que impulsaron familiares de la víctima. Mientras tanto, los familiares de la adolescente aseguran que se mantendrán en las calles reclamando que se agoten todas las instancias y que se avance contra todos los sospechosos porque si bien Barrelier pudo haber cometido solo el acto principal, existió una cadena de encubrimiento mucho mayor a la investigada y el reclamo que se repite es que todos los culpables paguen para que haya verdadera Justicia por Agostina.