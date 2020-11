La Drag Queen del Fuerte Apache levanta las banderas de la comunidad LGBTIQ+ y afirma su deseo de cambiar el mundo.

Los tiempos afortunadamente están cambiando. Ya no se señala con el dedo ni se mira de reojo: gran parte de la sociedad ha comprendido que no se puede juzgar a nadie por el simple hecho de ser feliz siendo como uno quiere ser. Y en la semana del orgullo, La Queen del Fuerte Apache dialogó en exclusiva con El Destape para levantar su bandera y plantarse ante el mundo. ¿Cómo? Haciendo música, esa que la llevó a ser una de las principales referentes de la comunidad LGBTIQ+.

"Mi vieja, mi mamá, me enseñó a lucharla todo el tiempo. Saben como fue y cómo es mi vida acá en el Fuerte. Tenemos que lucharla re fuerte. El orgullo de ser marica, de ser libres, de ser lo que uno es. El orgullo de ser, punto. El orgullo de ser libres, como somos, de poder decirnos 'loca, mirá'. Mirame a mí, toda mi vida luché por lo que amo, deseo anhelo", dice La Queen, quien en el día a día es Walter, un joven que decidió en la intimidad de su cuarto pintado de azul salir al mundo artístico con su más preciada creación: una Drag Queen que enarbole la bandera de la lucha y sea escuchada por las grandes masas.

En la semana del orgullo, esta artista lanzó su nuevo tema llamado Carísima. En el mismo habla de los prejuicios, de la lucha y de la constante desaprobación de una parte de la sociedad que aún no ha comprendido que la felicidad no se trata de seguir a rajatabla gran parte de las costumbres tan retrógradas con las que se convivieron a lo largo del Siglo XX y principios del XXI.

- ¿Quién es La Queen y por qué decidiste hacer este nuevo tema?

-Yo soy una persona así como me ves. Quiero hacer música para cambiar el mundo, hago música para un mundo mejor. En mi mundo no se discrimina, se respeta por el simple hecho de ser. Hago para que todo el mundo pueda gritar lo que es. Eso es lo que considero que lo que yo hago con mi música. Para mí, Carísima no sólo representa un juego musical para estar gritando y bailando. Escuchen bien la letra, lo que tengo para decirles. Es muy implícita la letra. Tiene un mensaje implícito importante.

- No es la primera vez que hacés una canción con mensajes encriptados.

-Yo tengo un tema que se llama P-U-T-O. Puto. Es lo que quiero que todo el mundo grite, los que somos maricas. Para eso hago música. Yo a mis amigos les digo: '¿qué hacés, puto? ¿Qué hacés, loca?'. Yo ya le saqué la connotación mala a esa palabra. Hay maricas que aún no lograron hacerlo. Y yo digo: loca, vos sos todo lo que vos quieras ser. Tenés que sacar todo eso para poder ser feliz.

- ¿Considerás que la sociedad cambió para bien, inclusive, del año 2019 a esta parte?

-Cambió muchísimo. Lo que yo considero que cambió es la unión nuestra, de las maricas, de la colectividad LGBTIQ+. Es posta, yo lo veo. ¿Sabés por qué? Por nuestra necesidad de que nos escuchen y gritar. Hoy en día nos siguen matando, por dar un beso en la calle o andar de la mano te gritan un montón de cosas. Por suerte el mundo está cambiando y muchísimas personas están entendiendo que es hermoso ser libre. Básicamente es el ser libre.