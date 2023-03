#SellamabaIván, la campaña que busca concientizar sobre el Bullying y el transodio

La iniciativa se da en el contexto del caso de transodio hacia Iván Lima, el gemelo argentino de 12 años que se tiró de un tercer piso en Barcelona.

El caso de Leila e Iván Lima, lxs gemelxs argentinxs de 12 años víctimas de bullying que la semana pasada se tiraron de un tercer piso en Barcelona, conmociona al mundo. Los restos de Iván fueron despedidos el último domingo por sus familiares y amigos, mientras que Leila sigue internada en terapia intensiva en el Sanatorio Parc Taulí de Sabadell, en Barcelona, recuperándose de las intervenciones quirúrgicas como consecuencia de las graves heridas sufridas al caer. Los abuelos, que viajaron desde Mar del Plata para acompañar y dar apoyo emocional a Lucas y Maia, los padres de lxs niñxs, adelantaron que el proceso será lento y cuando la situación mejore la familia volverá a la Argentina.

La investigación judicial sigue en curso y bajo secreto de sumario. No obstante, en los últimos días se conocieron datos, documentos y testimonios que acreditan la hipótesis que sostiene el motivo principal del intento de suicidio fue el bullying, la violencia y los hechos de discriminación que sufrían en la escuela por su condición de migrantes, por no hablar catalán y por su acento argentino. De hecho, el día del velorio aparecieron pintadas xenófobas que catalogaban a la familia argentina de "okupas".

Pero además en el caso de Iván, quien fue identificada como mujer al nacer y nombrada como Alana, se suma el hecho de que recientemente había pedido a sus compañerxs de clase ser reconocido por su identidad de género auto percibida , como varón y con los pronombres masculinos. En un manuscrito encontrado en la casa luego del suicidio, el joven había expresado: “Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir’”. En declaraciones a la prensa Gustavo Lima, el abuelo, relató que a través de esas cartas se enteraron “que le hacían bullying porque había decidido llamarse Iván, como si fuera un delito. Esto lamentablemente no pasa solo en España, sino en todo el mundo".

Aitana, una amiga cercana a lxs niñxs, relató que en el Instituto solían ser víctimas permanentes de agresiones y violencia en el aula y en el recreo, que les decían “sudacas” y que “se vuelvan a su país”; "las acosaban, las rodeaban, les pegaban, y les decían cosas"; que los adultos responsables, profesionales y profesores a cargo eran observadores pasivos de las situaciones de violencia y en muchos casos terminaban castigando a lxs hermanos por defenderse. Asimismo mencionó que cuando Iván se cortó el pelo lo agredieron por su sexualidad y que incluso, habiendo comunicado la voluntad de ser identificado como varón, en el Instituto de Llobregat le decían "Ivana".

A pesar del nivel de sensibilización y que el tema se instaló en la agenda pública, en muy pocos medios problematizaron el grado de violencia y vulneración de derechos que significa no respetar la identidad autopercibida de alguien. En la mayoría de los diarios argentinos se siguió haciendo referencia a las gemelas, reproduciendo la misma indiferencia que en algún punto alimentó el dolor de Iván y su hermana: La Nación por ejemplo tituló “Cómo evoluciona la salud de Leila, una de las gemelas de 12 años que se tiraron de un tercer piso en Barcelona”; en la misma línea lo hace El Cronista con “Revelaron el calvario de las gemelas argentinas en Barcelona antes del intento de suicidio”; el diario Clarín por su parte publica “el drama de las gemelas argentinas en Barcelona”; mientras que TN eligió el siguiente título: “Bullying, el factor de riesgo que impulsó a las gemelas argentinas en Barcelona. Lo mismo ocurre en los medios catalanes y españoles que siguen hablando de "las gemelas de Sallent".

Justamente por esto en el marco de la Inauguración del primer Encuentro Internacional Feminista, que se realizó en la Facultad de Medicina, de la Universidad Complutense, de Madrid del 24 al 26 de febrero, la ministra de Igualdad española Irene Montero se tomó un momento para hacer una reflexión sobre el caso que fue catalogado como un “asesinato social” por el Observatorio contra la Homofobia en Cataluña . "Con permiso de la vicepresidenta y del decano, creo que lo primero que toca decir hoy es: Se llamaba Iván. Y que nadie más tenga que sufrir por ser quién es".

Gabriela Cerruti, la Portavoz de la Presidencia Argentina, estuvo presente en la actividad y agregó: “Seamos capaces de abrazar a cada Iván que quiera vivir su vida de la manera que quiera vivirla”. Luego, en su cuenta de Twitter expresó : “Iván era el nombre con el que quería ser llamado uno de los gemelos argentinos, de 12 años, que se arrojó del balcón en Barcelona. Iván era una víctima más del bullying y el transodio, transodio con el que muchos medios contaron la noticia negando su identidad”.

Y continua “El suicidio de Iván como de tantas personas trans es un homicidio social. El transodio mata. Aceptar, respetar y abrazar a las infancias trans, salva vidas. Construyamos un mundo donde todas, todos y todes abracemos a cada Iván, a cada persona que quiera vivir su vida de la manera en la que dicta su deseo. Lo vamos a decir una y otra vez, y todas las veces que sean necesarias hasta que no vuelva a haber otro Iván en este mundo. Hasta que nadie tenga que sufrir por ser quién es”.

Luego de las declaraciones en redes se compartió y viralizo un video que conjuga el testimonio de funcionarias, referentes, intelectuales y militantes del feminismo internacional con la acción #SeLlamabaIvan.

Así como en Argentina existe hace más de una década la Ley N° 26.743 de Identidad de Género , una medida considerada pionera en el mundo, en España recién a principios de 2023 se sancionó la “Ley Trans”, fuertemente impulsada por el Ministerio de Igualdad, que permite el libre cambio de identidad de género desde los 16 años sin la exigencia de un dictamen judicial o médico/psicológico para el cambio registral de nombre y sexo en el DNI. La norma se trató de una conquista histórica y política sin precedentes ya que durante su elaboración y debate cosechó un fuerte rechazo de un sector del feminismo español que se muestra en contra de las personas trans.