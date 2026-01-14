La Colina es una localidad rural y llena de verde, ideal para una escapada.

Una opción perfecta para una escapada de fin de semana es La Colina, un pueblo ubicado en el partido de General La Madrid a 6 horas de la Ciudad de Buenos Aires. La población del lugar alcanza los 663 habitantes, según el censo 2010, cifra que refleja una baja cercana al 7% en relación con los 713 registrados en 2001.

Entre los espacios destacados del pueblo se encuentra la plaza central, caracterizada por su abundante arbolado y un cuidado diseño. A este paseo se suma la plaza de La Palmera, otro punto de encuentro tradicional para la comunidad. Por otro lado, en una de las esquinas de la plaza principal se levanta el monumento en homenaje al doctor Eliseo Mañay, reconocido como uno de los primeros médicos que ejercieron en la localidad.

La Colina se ubica a unos 28 kilómetros al oeste de General La Madrid y se accede a ella a través de caminos de tierra. El ingreso principal se realiza por la ruta provincial 67, que une Coronel Suárez con General La Madrid a lo largo de aproximadamente 60 kilómetros de ripio. Este tramo suele presentar condiciones complicadas para la circulación, con sectores deteriorados, presencia de piedras sueltas, pozos, cortes y zonas anegadas.

En materia educativa, el lugar dispone del Jardín de Infantes N.º 903 Rosario Vera Peñaloza, la Escuela Primaria N.º 3 “Mariano Moreno” y el establecimiento de nivel secundario. La actividad deportiva y social, en tanto, se concentra en instituciones como el Club Independiente -hoy conocido como Club Deportivo La Colina- y el Atlanta Colina Club.

Otra localidad bonaerense para visitar

Dentro del partido de Chivilcoy existe un poblado de apenas 118 habitantes, que se presenta como un refugio ideal para quienes buscan alejarse del ritmo urbano. Se trata de La Rica, situada a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad cabecera y a la que se llega por la ruta provincial 30.

El lugar conserva un marcado aire rural: edificaciones de época, una sencilla capilla característica de los pueblos chicos y una plaza serena en el corazón de la localidad invitan a pasar una tarde sin apuros. Para comprender su historia hay que retroceder hasta los primeros años del siglo XIX, cuando en la zona cercana al arroyo Las Saladas y la Cañada Rica comenzaron a instalarse los primeros pobladores y las tierras fueron parceladas para la cría de ganado.