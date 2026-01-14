Impresionantes fotos y video: así será el parque acuático de Pilar con olas artificiales de más de 1,5 metros

Avanza la construcción de uno de los parques acuáticos más grandes de Argentina y toda América del Sur. Está situado entre los municipios bonaerenses de Pilar y Luján, tendrá una extensión de 230 hectáreas y contará con la primera ola artificial del país.

El proyecto, desarrollado por el La Ola Group, apunta a convertirse en el lugar favorito de aquellos que disfrutan de actividades como el surf y de otros deportes vinculados al agua.

Tal como se muestran en las imágenes difundidas, el Surf Park también tendrá canchas de tenis, beach vóley, fútbol, pádel y gimnasio. También habrá una laguna navegable especial para hacer deportes acuáticos como vela.

El parque acuático estará acondicionado para que los visitantes se sientan como si estuvieran de vacaciones en la playa porque, además, se construirán diferentes complejos hoteleros, departamentos, locales gastronómicos y de entrenamiento. En total, habrá 700 lotes residenciales de 900 a 4.000 metros cuadrados.

El video que muestra cómo será el primer parque acuático con ola artificiales de la Argentina

Según informaron desde La Ola Group, el proceso de creación de las olas artificiales tuvo una duración de más de 10 años e incluyó un equipo especializado de científicos.

Esto permite que, por ejemplo, las olas sean personalizables de acuerdo al nivel del sufista (de principiante a avanzado). También existe la posibilidad de hacer maniobras con las olas para aquellos que quieran aprender.

Además, las olas tendrán una altura máxima de 1,5 metros, una buena medida también para que los expertos puedan divertirse. En tanto, la pileta principal tendrá olas de aproximadamente 1,5 metros.

Hasta el momento y en una primera fase de la obra, la inversión del Surf Park está valuada en 15 millones de dólares.

Se cree que el parque acuático más grande de toda la Argentina estará listo a finales del 2027 y seguramente los turistas podrán disfrutarlo a partir del verano de 2028.