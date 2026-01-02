Cuánto cuesta para los argentinos ir a los Carnavales de Río de Janeiro en 2026.

Viajar a los Carnavales de Río de Janeiro en 2026 es uno de los planes más tentadores del verano para los argentinos, pero también requiere hacer cuentas. Entre pasajes, alojamiento, entradas y gastos diarios, el presupuesto final varía según la anticipación con la que se viaje y el tipo de experiencia que se busque.

Cuánto cuesta ir a los Carnavales de Río de Janeiro desde Argentina

Transporte

El primer gran ítem es el transporte. Los vuelos desde Buenos Aires a Río de Janeiro suelen encarecerse notablemente en fechas de carnaval, uno de los picos turísticos más altos del año en Brasil. Para 2026, los precios estimados de pasajes ida y vuelta parten de valores medios, en temporadas altas se puede esperar pagar más de USD 500–700 por persona en pasajes ida y vuelta y pueden subir de forma considerable si se compran sobre la fecha o se eligen horarios más demandados.

Viajar con escalas o salir desde otras provincias puede modificar el costo final. Y, además, quienes opten por la opción de viajar desde Buenos Aires a través de Jetsmart, pueden aprovechar el cupón "F-JETSMART100" en la instancia de pagos para recibir una rebaja de hasta 100 dólares, según cuenta la web Promos Aéreas.

Alojamiento

El alojamiento es otro factor clave. Durante el carnaval, los hoteles de Río trabajan con ocupación casi plena y tarifas especiales. Un hotel de categoría media puede representar un gasto importante por noche, mientras que los alojamientos más económicos, como hostels o departamentos temporarios, permiten bajar el presupuesto si se reservan con anticipación. Según agencias de viajes en Argentina, paquetes que incluyen vuelo + hotel con desayuno en Río pueden costar desde unos USD 1.800 por persona para 8–9 noches en hotel de 4 estrellas si se reserva con tiempo.

Otros gastos

A eso se suman los gastos propios del carnaval. Asistir a los desfiles en el Sambódromo implica comprar entradas, cuyos valores varían según la ubicación elegida. Las entradas para ver los desfiles varían según el sector, hay opciones económicas desde unos USD 20–60 en graderías simples, pasando por localidades numeradas alrededor de USD 150–180, y hasta opciones VIP o camarotes desde USD 680–1.200 o más por noche para experiencias más completas.También hay costos asociados a traslados, comidas, bebidas y salidas nocturnas, que durante esas jornadas suelen ser más elevados que el promedio.

Un viaje de varios días a los Carnavales de Río en 2026 para un argentino implica un desembolso que puede ir desde un presupuesto moderado, para quienes ajustan gastos y planifican con tiempo, hasta cifras mucho más altas si se busca comodidad, buena ubicación y experiencias premium.