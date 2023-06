"La Pequeña", la pyme familiar que produce el mejor dulce de leche repostero del país

Ubicada en un pequeño pueblo de Gualeguaychú, la pyme familiar logró imponerse a las grandes marcas. "Hemos llegado incluso a Qatar", bromea uno de los dueños.

En ocasiones, lo que parece imposible, se concreta. Y una pelea que parecía sumamente desigual termina teniendo como ganador a alguien que, en la previa, parecía sólo un simple competidor. Es lo que le sucedió a una pyme láctea entrerriana llamada La Pequeña, que sorpresivamente se alzó con el premio al Mejor Dulce de Leche Repostero del país. Fue en un concurso realizado en Villa María (Córdoba), donde se llevó adelante el Concurso Nacional de Quesos, Dulce de Leche y Manteca, una iniciativa promovida por las áreas de agricultura de Entre Ríos y Córdoba, la Región Centro, la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Lácteos (Apymel) y la Escuela Superior Integral de Lechería (ESIL).

La Pequeña se encuentra ubicada en el kilómetro 56 de la ruta 20, en Urdinarrain, dentro el departamento Gualeguaychú y a casi 60 kilómetros de la cabecera. Es una empresa familiar, que tiene sólo cinco empleados y que nació en 1990. No obstante, pasó por diversas administraciones, hasta que hace poco tiempo el núcleo inicial que hizo nacer la compañía decidió tomar las riendas otra vez. Trabaja con materia prima propia, gracias a un tambo que hay en el establecimiento, con una producción que varía y una logística que los ha llevado a tener un circuito comercial en su departamento, pero también ser apreciado en góndolas de Concepción del Urguay, Tala y Colón. "Hemos llegado incluso a Qatar", dice en broma Ricardo Surraco, socio y encargado del área de Producción de La Pequeña. En contacto con el Destape, contó cómo fue que llegaron al concurso organizado en tierras cordobesas y el suceso generado a partir del premio.

"Tenemos todo acá, la fábrica, las oficinas y un local, que fue abierto hace poco. Y por eso contratamos a una persona más, porque la atención demanda tiempo y a nuestro clientes queremos ofrecerle lo que hacemos de la mejor manera. Hace tiempo que venimos trabajando en capacitaciones y cursos para proveer productos de calidad, porque ese es nuestro sello. Nosotros trabajamos en la calidad, mucho más que en la masividad. Somos apenas cuatro, de los cuales dos nos dedicamos a la parte más administrativa", indicó Surraco. El empresario, que además se hace cargo en una camioneta de la distribución de los productos de la pyme -dulce de leches respotero y familiar y quesos cremoso, sardo, holanda y barra- dijo que la posibilidad de ir al concurso en Villa María surgió a partir de una invitación, que aceptaron, pero sin demasiadas expectativas: "Participaban empresas importantes, de renombre, grandes y con productos que llegan a todo el país. Pero lo tomamos como la posibilidad de dar a conocer lo nuestro, tener una opinión de especialistas y ponernos a prueba respecto de cómo estábamos trabajando, pese a que lo hacemos con volúmenes muy inferiores a los de muchos competidores".

Para sorpresa de Surraco y compañía, La Pequeña resultó ganadora en la categoría Dulce de Leche Repostero. Fue con un puntaje de 97,38. "Nosotros no pudimos ir, por cuestiones laborales, pero estábamos expectantes. Cuando nos llegó el mensaje y nos dijeron que habíamos salido primeros no lo podíamos creer. Nuestra empresa es muy chica, hay gente que no tenía idea siquiera de nuestra existencia", resaltó el socio de la pyme. Asimismo, al ser consultado por, a su juicio, los motivos de la victoria, lejos estuvo de achicarse: "Nuestro dulce de leche repostero es muy bueno. Pero muy bueno. Y debe ser porque somos de los pocos que aún trabajamos con el 100% de leche. Usamos lo tradicional, no metemos nada en el medio, excepto ingredientes naturales y con las proporciones necesarias para que use como corresponde".

La Pequeña no fue la única empresa entrerriana que obtuvo galardón. Doña Luisa, de Aldea María Luisa (departamento Paraná), quedó tercera en Dulce de Leche Familiar, mientras que Lácteos Tonutti, de Diamante, ganó el primer premio en Mozzarella para pizza. En total, cinco compañías de la provincia fueron evaluadas en el certamen, que contó con un jurado de 48 expertos de Argentina y Uruguay. Ellos tuvieron a su cargo evaluar 70 marcas, 285 quesos, 39 dulces de leche y ocho mantecas de calidad extra. Fueron 332 productos en total, analizados con jura y evaluación anónima.

Las repercusiones de la victoria trascendieron las fronteras de la tranquila Urdinarrain. De un momento para el otro, Surraco y sus cuatro compañeros pasaron de la tranquilidad de su labor diaria en la pyme a sumarle horas de entrevistas con medios de todo el país, que se hicieron eco de un batacazo que no estaba en los planes. Y si bien no hubo un premio económico, sí hubo un reconocimiento al trabajo incansable de una empresa que, con mucho esfuerzo, intenta hacer el mejor producto posible. Es La Pequeña, una pequeña gran empresa.