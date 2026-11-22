El objeto denominado 1998 KY26 es una roca que orbita alrededor del Sol y mide unos 11 metros de diámetro. Sin embargo, para los científicos representa un misterio por su movimiento irregular que la gravedad no puede explicar. Por ende, se debate si se trata de un cometa, asteroide o una nave espacial.

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De todas maneras, la posibilidad de que sea una nave espacial ya fue descartada. El objeto1998 KY26 fue descubierto en 1998 por Tom Gehrels, astrónomo de la Universidad de Arizona, y en un principio parecía ser un asteroide.

Pero dada sus aceleraciones inusuales hacen que se desvíe de la órbita precisa que describen las leyes del movimiento planetario de Johannes Kepler. Si bien las desviaciones son minúsculas, resultan significativas.

¿Qué es el 1998 KY26?

Una de las hipótesis es que el 1998 KY26 era un "cometa oscuro", uno que simplemente carecía de la característica cola compuesta por partículas de polvo liberadas a medida que el Sol provoca vaporización del hielo enterrado. Este proceso es conocido como sublimación, que podría manifestarse a través de la aceleración que presenta el objeto.

Pero un nuevo artículo publicado en la revista científica Icarus sostiene que la temperatura promedio de 1998 KY26, de unos -47 grados, se encuentra "muy por encima" del umbral necesario para la presencia de hielo.

“Si algo tiene hielo, entonces es un cometa”, explicó Darryl Z. Seligman, profesor asistente de Física y Astronomía en la Universidad Estatal de Michigan y uno de los principales defensores de la hipótesis del “cometa oscuro”.

Pero al no haber hielo, no hay cometa. "La superficie de KY26 es demasiado cálida”, señaló Seligman, que también indicó que existen herramientas capaces de observar el espacio profundo.

La hipótesis de una nave extraterrestre

El astrofísico de Harvard Avi Loeb es uno de los principales "cazadores de extraterrestres" de Estados Unidos y sostuvo que 1998 KY26 no era ni un cometa ni un asteroide, sino Phobos 1, una nave espacial no tripulada lanzada por la Unión Soviética en 1988 para visitar Marte y que se perdió dos meses después.

Loeb planteó esta hipótesis en mayo de este año, pero Jared Isaacman, administrador de la NASA, descartó la posibilidad de que el objeto sea algún tipo de nave espacial, ya que no existe evidencia de que fuera "otra cosa que un asteroide".

Por otro lado, Bryce Bolin, científico de Eureka Scientific Inc., aseguró que "hay todo tipo de basura espacial ahí afuera", pero 1998 KY26 es un objeto "demasiado pesado". Además, tiene la "densidad" de una roca.

¿Qué dijo la NASA?

Davide Farnocchia, ingeniero de navegación del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, explicó que la aceleración de 1998 KY26 estaría siendo impulsada por el Sol.

“Los fotones de luz tienen impulso. Es muy pequeño por fotón, pero hay una enorme cantidad de fotones”, explicó David Jewitt, director del Instituto de Planetas y Exoplanetas de la Universidad de California en Los Ángeles. “Esa presión es suficiente para empujar cuerpos si no son demasiado grandes”, afirmó.

Se trata de un fenómeno conocido como presión de radiación. Además, la NASA informó que "las fuerzas de radiación solar" estaban actuando sobre 1998 KY26.