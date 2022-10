Conceptos básicos para emprendedores: una guía completa

¿Tenés la idea para un emprendimiento propio en tu cabeza pero te cuesta terminar de darle forma? O bien, puede que quieras invertir en una empresa innovadora que esté en gestación o busque expandirse. Nada como recibir ingresos de lo que nos gusta.

Ahora bien, no se trata únicamente de pensar una idea bonita y decir “quiero esto y aquello”. Si realmente deseás que tu emprendimiento funcione, te recomendamos informarte al respecto. Ya sea en cuestiones legales y financieras, como técnicas.

El mundo del emprendedurismo en Argentina no es algo menor. La cantidad de empresas es enorme y la diversidad es increíble. Tanto como emprendedor o como inversionista vas a poder encontrar, sin dudas, el área con la que mejor te llevás.

En Argentina es muy común escuchar sobre las PyMES si hablamos de desarrollar un emprendimiento. Con PyME nos referimos a pequeñas y medianas empresas. Se caracterizan por manejarse con un límite bajo de empleados así como de capacidad financiera.

Que sean llamadas así no no resta en absoluto la importancia de su existencia, por supuesto. Existen PyMES del sector comercial, de servicios, de industria, mineras o agropecuarias.

Si bien esas son las más conocidas, también hay otras maneras de emprender, no sólo se limita a esa regulación. La capacidad argentina para elaborar proyectos de trabajo es muy grande, y acapara todos los rubros.

El emprendimiento propio viene siendo una elección que no para de crecer en nuestro país. Seguramente seas cliente de algún emprendedor, quizás sin saberlo.

No es exactamente algo nuevo, pero sí que vive renovándose. Para crear nuevas empresas que respondan a las nuevas necesidades, hay que estar siempre actualizado.

Ser creativo e innovador te va a dar exponencialmente mejores resultados. Tu emprendimiento debe tener un toque distinto para sobresalir y cumplir las expectativas de quienes buscarás tener como clientes.

Por eso hay que estar informado al respecto, para no encontrarte en situaciones engorrosas y evitar errores costosos. Como decíamos antes, emprender no es simple ni menor, y casi toda la responsabilidad va a ser tuya.

Deberás saber, por ejemplo, por cuántas personas puede estar integrada tu empresa según la actividad, o cuántas ventas anuales acepta su categoría. Esta información es indispensable que la recibas de los canales oficiales de AFIP.

Además, vas a empezar a encontrarte con vocabulario técnico, operaciones y terminología propia del sector empresarial. Si querés hacerlo como un verdadero profesional, es necesario que estés al tanto.

A veces puede sonar un poco pesado o aburrido tener que dedicar horas teóricas a algo tan práctico. Pero, ¿te imaginás reunirte con un posible inversor y que mencione términos que no escuchaste nunca?

Quizás des la impresión de novato sin que eso sea realmente así, y pierdas esa inversión. O mismo desconocer tipos de sociedades y no aplicar la más beneficiosa para que tu emprendimiento se desarrolle. Esto no te puede pasar.

Para eso te traemos esta nota, un aporte importantísimo para hacer crecer tu emprendimiento. A continuación te contamos sobre algunos conceptos básicos que no podés ignorar antes de lanzarte al mundo del emprendedurismo.

Conceptos de emprendimiento que debés saber

Para ser un emprendedor profesional es recomendable estar siempre informado de las nuevas formas de trabajo, inversión y financiamiento. Por eso te vamos a contar a continuación algunos de los más importantes conceptos del emprendedurismo.

Acuerdo de Colaboración Estratégica

Podemos decir en pocas palabras que se trata de una alianza empresarial. Toda empresa tiene la opción de asociarse a otro corporativo si así lo desea. Estas alianzas estratégicas son ilimitadas y los detalles se arreglan entre las partes.

No es descabellado que profesionales de una empresa consideren que trabajar en colaboración con otra puede traer beneficios mutuos. Si alguien te menciona esta posibilidad para tu emprendimiento, ya vas a saber de qué te están hablando.

Quizás te parezca molesto tener que discutir algunas cuestiones de tu idea inicial con un socio. Pero tenés que pensar más allá, en las grandes posibilidades de crecimiento que puede darte este método.

Aceleradora o Incubadora

¿Estás iniciando y te cuesta darle forma de negocio a tu idea? Es totalmente normal. Como decíamos antes, una buena idea no basta: hay que hacerla funcionar dentro de un mercado que ya está establecido.

Para eso es que existen las aceleradoras. Se trata de un servicio de mentores expertos en pensamiento corporativo que van a ayudarte a hacer viable tu idea.

Las aceleradoras suelen jugar un rol en la etapa inicial del emprendimiento para convertir las ideas sueltas en un modelo de negocio real. No obstante, también existen mentorías para rediseñar tu negocio.

El contexto actual es extremadamente cambiante y requiere estar siempre actualizado. Ya sea para lanzar tu proyecto o para redireccionarlo, te recomendamos evaluar la posibilidad de ingresar a una aceleradora.

Bootcamp

Participar de un bootcamp te va a dar la posibilidad de capacitarte y ser un mejor profesional. Se trata de programas intensivos, de corta duración, que se basan en ejercicios prácticos.

Generalmente se desarrollan en equipo, y se deben plantear soluciones innovadoras para problemas planteados por los organizadores. Principalmente se trata de cuestiones relacionadas al desarrollo de software.

Algunos de los mejores a nivel internacional pueden cursarse en Argentina, como el reconocido Plataforma 5, entre otros. Si necesitás saber sobre programación para llevar a cabo tu emprendimiento, sumarte a un bootcamp es una excelente decisión.

Capital semilla

Supongamos que le diste el cierre a tu idea y contactaste a una aceleradora para darle un marco realmente profesional. Está todo listo, pero falta algo muy importante: el dinero.

¡Qué terrible tener que frenar para conseguir primero el dinero y luego poner en marcha tu empresa! Pero el panorama no es tan desalentador como parece. Hay muchos inversores con el capital listo, ¡es cuestión de salir a buscarlos!

Cuando se busca capital financiero en esta posición, se lo busca como capital semilla. Su nombre nos da la pauta de que se trata de una inversión para empresas que están recién surgiendo o en expansión.

En este caso la plata puede venir de particulares, por ejemplo personas cercanas como familiares y amigos. Siempre es placentero tener el apoyo de los tuyos, pero no todas las veces se tiene la suerte de contar con su aporte.

Muchas veces el capital semilla puede ser facilitado por organismos gubernamentales o cámaras empresariales. Deberías asesorarte en las páginas oficiales qué beneficios ofrecen los distintos gobiernos de donde vivís.

Por ejemplo, el Estado Nacional ofrece el Fondo Semilla Impacto. Pero no acaba ahí la búsqueda de capital semilla. También hay opciones particulares como los business angels, que en breve te vamos a describir.

Business Angels

Los business angels, o traducido al español, los angeles de negocios, son inversores particulares. Generalmente su actuación se da en empresas que están recién iniciando, o bien en expansión.

Estos tipos de inversores particulares suelen ser poseedores de una gran fortuna personal. Además, es común que tengan una importante trayectoria en el mundo empresarial. Por eso es que deberás ser innovador para captar su atención.

Debés tener en cuenta, también, que no te van a regalar el dinero. Sí son más flexibles entre otros tipos de financiamiento, pero también demandan una responsabilidad.

Aparte, es posible que quieran sugerir estrategias para el proyecto, para mejorarlo. Una de las grandes diferencias con otro tipo de financiamientos es la cercanía. Te va a servir tener de tu lado a alguien con capital y experiencia.

En todo caso, todos los términos se hablarán en la reunión que consigas. Si la primera oferta no te convence, podés seguir buscando más. Lo importante es que ahora sabés que existe esta modalidad y podés intentar sacarle provecho.

Capital de riesgo corporativo

Los fondos de capital de riesgo son también inversores privados. Estos asumen invertir en una empresa que por el momento no cotiza en bolsa. Pero en este caso compran la parte mayoritaria y toman el control.

Así, ingresan su capital en la empresa y aseguran su participación en la misma. Si logran que tu emprendimiento crezca, se verán también beneficiados. Sobre todo si la empresa consigue la relevancia necesaria como para cotizar.

El circuito suele ser el de una inversión a largo plazo, de más de cuatro años como mínimo. Sucede que colocan el capital en la empresa, la empujan a crecer, hasta que ese capital vale más. Generalmente en ese momento el inversor vende su participación haciendo valer su dinero.

Corporate Venturing

En palabras simples es otro tipo de colaboración corporativa. En este caso se trata, principalmente, de asociaciones entre empresas ya establecidas y nuevos proyectos que aún no tienen mucho mercado.

Suele darse que las empresas fuertemente establecidas vienen funcionando con cierta metodología hace años. Por otro lado, aparecen las startups, que son empresas de innovación.

Entonces, las empresas buscan en la sociedad con estas startups dinamizar sus procesos de gestión. Principalmente significa una adaptación rápida a la nueva era digital, campo de acción más común de las startups.

Pero no solo las grandes empresas sacan provecho de ésto. Si tu pequeña empresa ingresa en un tratado como estos se va a posicionar muy bien en el mercado. Aparte, será una gran oportunidad de demostrar tu talento.

Incluso estos acuerdos pueden ser temporales. Entonces, podés utilizarlo para impulsar tu emprendimiento hasta el momento que decidas cambiar de rumbo.

Deal Flow

El concepto Deal Flow es más utilizado entre inversores que entre emprendedores. Sin embargo, debés conocerlo para saber de qué te hablan si te dicen que tu iniciativa está en tal proceso.

Se refiere al proceso de flujo de operaciones en el que un inversionista o grupo inversor analiza distintas opciones. Se acuerda un plazo para ello, y luego se determina dónde colocará su capital.

Generalmente este tipo de operaciones ocurren con los business angels, concepto antes desarrollado. Pero siempre puede haber otros tipos de inversores que quieran aplicar este proceso de análisis.

Due diligence

Similar a lo anterior, también pueden decirte que harán una diligencia para saber si invertir o no. Es simplemente una auditoría donde se investiga el funcionamiento de la empresa y su marco estratégico.

Por sobre todas las cosas se analiza que los emprendimientos estén sujetos a ley y no haya riesgos legales. Por supuesto que no podés arriesgarte a buscar inversores si estás flojo de papeles y quedar expuesto.

Asegurate de tener todo como corresponde porque podés quedar mal pudiendo perder no sólo esa inversión, sino también futuras. Todo trasciende en el mundo empresarial, así que mejor estar al día.

Family Offices

Una family offices es simplemente una empresa familiar, que se crea a partir del patrimonio de la misma. Como en este caso, hay muchos otros términos que suenan extraños en inglés, pero son muy simples de traducir.

Footprint

El footprint es un dato específico de tu proyecto que debés tener en claro. Se trata de qué alcance geográfico tiene o busca tener tu empresa. Es un dato fundamental a desarrollar en tu estrategia.

Este y todos los datos claves deben ser muy claros cuando describas tu proyecto. Es mucho más probable que así consigas financiamiento. Pero sobre todo que conozcas tu rumbo posibilitará que tu empresa funcione y crezca.

Startup

Una startup es una empresa en etapa inicial, pero que se destaca por su posibilidad de crecimiento. Son empresas que ofrecen una interesante innovación y uso de nuevas tecnologías.





La gran diferencia con estos emprendimientos con otros como PYMES, es que no tienen límite de crecimiento. Por esto es que este formato de negocio viene creciendo fuertemente, atrayendo grandes inversores.

Es decir, se salen del modelo de emprendimientos tradicionales. Buscan financiarse con capital externo, que incluso puede ser extranjero. Suelen poseer bajos costos y una característica agilidad en sus procesos.

Su punto fuerte, sin dudas, es la relación con las nuevas tecnologías, o ideas fuertemente innovadoras. Se las suele asimilar por eso a emprendedores jóvenes, pero acá el escenario está abierto para todos.

Así que si todavía estás en el planeamiento de tu emprendimiento te recomendamos que investigues sobre este formato ¡Quizás con tan sólo hacer unos pequeños cambios aumentes tus posibilidades de crecer!

Meet-ups

Si estás metiéndote al mercado y te sugieren un meet-up, no te asustes. Se trata de una reunión de carácter formal para conocerse entre empresarios o posibles inversores. Se da cuando comparten interés de desarrollo en un área común.

Pitch-day

Muy similar al anterior encontramos el pitch. Y lo mismo te decimos: no enloquezcas si te proponen un pitch, no es más que una presentación. Ahora bien, no es para hablar de vos y caer bien, sino para convencer a los inversores.

Si vas a tener un pitch debés preparar la presentación completa de lo que querés ofrecer. No se te puede escapar ningún detalle, y debés saber explicar qué lo hace distinto. Pensá que se están jugando su capital.

Es importante que acompañes la presentación con imágenes y que, de lo posible, vos o alguien de tu equipo hable inglés. Puede que no sólo tengas que hacer una presentación, sino también responder una serie de preguntas.

Conclusión

No importa si recién se está formando la idea o que creas que ya está todo listo para empezar. Para hacer que tu empresa funcione y verte como un profesional no podés dejar pasar estos conceptos.

Es probable que pienses que nunca vas a necesitar alguno, o que tu idea no va para esos rumbos. Pero, justamente en el mundo empresarial, ¡nunca se sabe para dónde se moverá el capital!

Ahora ya conocés algunos mecanismos que se desarrollan en Argentina, y las principales metodologías de financiamiento. Seguramente releas algún ítem cuando estés terminando de cerrar tu proyecto.

No te pierdas la oportunidad de estar al día siempre que puedas. Sin dudas con esta nota tendrás una muy buena base. Pero no te quedes únicamente con esto, que este vertiginoso rubro siempre se renueva.

