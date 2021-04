Diputados de diferentes fuerzas políticas dieron su opinión acerca de la posible postergación o suspensión por única vez de las PASO en estas elecciones 2021 que deberían ser el 8 de agosto, día en que se espera que continúen los contagios y las muertes por coronavirus en la Argentina.

Por un lado, Pablo Yedlin (FdT), uno de los impulsores del proyecto de suspender las elecciones primarias, consideró la posibilidad de ir directamente a las elecciones generales. "Las PASO tienen una movilización enorme previa a la elección que se da en meses que no parece que vayan a ser ideales. Frente a esa duda, ¿no conviene que los partidos elijan sus candidatos con elecciones internas?", propuso.

En contraposición, Virginia Cornejo, del Pro, defendió la instancia de las PASO e instó a encontrar los mecanismos para llegar a las mismas de la manera más segura. “¿Por qué no empezamos a trabajar en iniciativas superadoras? El mundo no debate suspender elecciones, el mundo debate cómo llegar a las elecciones de la mejor manera y cuidando a la gente en una situación de pandemia", declaró.

¿Qué va a pasar con las elecciones en medio de la segunda ola de contagios por coronavirus?

En medio de la segunda ola y el incremento fuerte de contagios por coronavirus, comenzaron a crecer las dudas sobre qué sucederá con las elecciones 2021 cuyas primarias están previstas para el próximo 8 de agosto. De momento, desde la Casa Rosada insisten en que el calendario no se modificará pero aún no existe ninguna información oficial al respecto.

En ese marco, el gobierno confirmó que se detectaron cuatro mutaciones al virus de COVID-19 en el país y que ya existe circulación comunitaria en Argentina de las variantes de Reino Unido, Río de Janeiro, Manaos y California. Es decir, entre los casos reportados hubo contagios que se corresponden a personas que no viajaron al exterior y que no tienen nexo epidemiológico.

Ante el escenario de incertidumbre sobre la realización de las PASO, fue el propio presidente Alberto Fernández que dio un guiño para una posible suspensión de las primarias. "Hay un elemento que no puedo dejar ponderar: con el precio que me cuesta las PASO, pago las vacunas rusas que tengo que pagar", dijo el mandatario en una entrevista con Canal 9 hace dos semanas. Pero tras las declaraciones de Alberto Fernández no hubo más indicios sobre qué pasará con las elecciones en medio de la nueva ola de contagios por coronavirus.

En tanto, la Cámara Nacional Electoral confirmó el cronograma para la realización de las PASO y de las elecciones legislativas 2021: 8 de agosto y 24 de octubre, respectivamente.

Desde la oposición tampoco hay señales de qué sucederá con las elecciones 2021. Lo que hizo el macrismo fue anunciar la presentación de una medida judicial contra la decisión de la Casa Rosada de derogar un decreto de Mauricio Macri que permitía a los argentinos residentes en el extranjero poder votar por correo.