LOUTA visitó "Cosas Imposibles" y presentó su nuevo álbum "2030"

En medio de la cuarentena Jaime James (LOUTA) lanzó un nuevo álbum "2030" y lo presentó en El Destape Radio. "Soy de la escuela del vale todo. Si hay algún recorte de la canción que no haya usado y puedo meterlo en algún lado, lo hago", declaró, en diálogo con Maitena Aboitiz y Alejandro Lingenti.

“Creo que cada momento de la cuarentena es un capítulo nuevo. Todos lo vivimos de manera distinta, no hay un horizonte claro. Tenemos muchas incertidumbres con lo que va a venir”, sumó el artista, en su paso por "Cosas Imposibles". Y agregó: “Con la cuarentena quise desafiarme y no dejar que el aislamiento me inmovilice. De ahí salió el disco. La decisión de hacerlo fue a partir de esa situación”.

Consultado por Maitena acerca del papel de la música en su infancia, LOUTA comentó: “Me acuerdo que mi viejo había puesto un parlante de recital en el auto. Poníamos discos de música electrónica y la sensación era buenísima”. “Charly, el Indio, Spinetta, Mercedes Sosa, forman parte de lo que uno hace. No por eso creo que en mi música haya referencias al Flaco o a Charly. Si lo siento con temas de ‘Daft Punk’ o ‘Gorillaz’. Voy más a Charly cuando tengo que componer”, analizó, sobre las referencias musicales que absorbe a la hora de idear un disco.

Luego, el artista repasó todos sus temas dando pequeños comentarios sobre cada canción. En general calificó a sus canciones "como películas", ya que necesita "que se arme una historia" para darle sentido a la música. También, eligió su canción preferida de todo el disco: "Poco es uno de mis temas preferidos. Es uno de los más oscuros. En este disco hablo de problemáticas sociales, políticas y económicas. La música es un gran recurso para darle rosca a cosas que veo y quiero evidenciar. Para mi la frase 'no te quedes con sabor a poco, si lo nuevo ya te viene roto' es clave".