Sismo en Córdoba: se registró un temblor cerca de La Falda y las autoridades encienden las alarmas

Si bien no hay incendios forestales activos en Córdoba, la Provincia sigue sufriendo por los sismos que azotan el suelo y encienden las alertas de las autoridades. Un fuerte temblor se registró este domingo, con epicentro muy cerca de la ciudad de La Falda.

El fenómeno tuvo lugar a las 13:02 y fue de 2.6 grados en la escala de Richter con 5 kilómetros de profundidad, según reportó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El epicentro tuvo lugar en el noreste provincial: el organismo precisó que se registró a 36 kilómetros al norte de Córdoba y 69 kilómetros al norte de Alta Gracia.

Varios episodios sísmicos azotaron al territorio que gobierna Martín Llaryora durante las últimas semanas. Al respecto, Gabriela Badi, doctora en Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en sismología e investigadora, afirmó que "estos sismos se asocian a aquellos que ocurren en todo el oeste de nuestro país y se vinculan a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana".

En ese sentido, remarcó que, en las zonas de San Juan, Mendoza, La Rioja, parte de Córdoba y San Luis, la placa de Nazca avanza muy pegada por debajo de la Sudamericana: "Es por la fricción y los esfuerzos entre ambas y en cada una de ellas que se producen muchos sismos".

Sobre los últimos episodios en Córdoba contó que se dan en la corteza a poca profundidad, entre 5 y 23 km de profundidad: "Por las magnitudes que tuvieron, algunos pueden haber sido sentidos por la población".

"Cuando hay alguno de mayor magnitud, y digo mayor con respecto a lo que suele ocurrir en esa zona, es común que haya réplicas de menor grado durante días. En Córdoba, más específicamente en la zona de las Sierras Pampeanas orientales, hubo en estos días tres sismos de magnitud por arriba de 3 y varias réplicas del orden de 2", detalló la especialista.

Para lograr que se entienda la explicación, Badi dio el ejemplo de la situación constante de movimientos que padece San Juan: "Si se fijan en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), en el mismo tiempo la provincia tuvo muchos más eventos y de magnitudes iguales o superiores, pero ya están tan acostumbrados a los sismos y por eso no son noticia".

Córdoba: lo acusaron de provocar un incendio, pero aseguró que todo fue “un montaje”

Durante 2024, más de 76 mil hectáreas de las sierras de Córdoba fueron arrasadas por el fuego. En los últimos focos, hubo una decena de detenidos, acusados de ser los autores de las llamas. Sin embargo, uno de ellos negó los cargos y dijo que todo “fue un montaje”.

Se trata de Julio Aguirre, quien fue acusado de iniciar el incendio de la localidad de San Esteban, en el Valle de Punilla. Según un parte policial, fue encontrado con un bidón de nafta. No obstante, el señalado negó los hechos e, incluso, sostuvo haber colaborado con los Bomberos.

En diálogo con El Doce, Aguirre aseguró que su detención se produjo a raíz de un montaje fotográfico. Según su versión, el día que fue detenido iba rumbo a lo de su patrón para colaborar en las tareas preventivas mientras el fuego se aproximaba al campo donde trabaja.

“Me subí a mi caballo y fui por la calle de al lado del río. Me agarra el Etac, después viene la Policía en motos y me tira al piso. El policía me explicó que me sacaron una foto y me denunciaron que andaba con un bidón prendiendo fuego”, contó.

En ese marco, se justificó: “Yo nada que ver. Nunca agarré un bidón ese día. Desconozco quién me saca la foto. Iba rápido en el caballo para ayudar (a su jefe)”.

Aguirre contó que estuvo detenido durante dos semanas y agradeció al intendente de San Esteban, Juan Guevara, quien lo ayudo mediante abogados. “Pensé que me iban a trasladar a una cárcel”, sostuvo.