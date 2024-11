Rainbowex: detuvieron en Córdoba a un hombre por liderar la presunta estafa piramidal

Efectivos policiales detuvieron en las últimas horas a un hombre acusado de dirigir la presunta estafa piramidal de RainbowEX en Córdoba en su casa de Alta Gracia. Se trata de Pablo Díaz Mussi, quien es señalado por la Justicia, junto con otras cinco personas, por asociación ilícita.

La Fiscalía 1° de Alta Gracia informó que, en el marco de la investigación por estafas mediante el uso de monedas virtuales bajo la denominada modalidad esquema Ponzi, se dispuso la imputación de cinco personas y se ordenó la detención del supuesto jefe y organizador de la banda. En las últimas horas se realizaron diversos allanamientos en Alta Gracia y Villa Los Aromos, donde se logró secuestrar evidencia digital y documental.

A su vez, durante las pesquisas se concretó la detención de Mussi en carácter de ser jefe y organizador del grupo ilícito en Córdoba, asociado con la ciudad de San Pedro. "En atención a la complejidad de la maniobra delictual, cuantía de las víctimas y volumen de las actuaciones, se continúa trabajando denodadamente en la recepción de denuncias, testimonios e incorporación de demás material de convicción", destaca el escrito.

Las autoridades anunciaron que en las próximas horas los imputados serán indagados. Hay secreto de sumario. Acerca del único detenido que hay hasta el momento en la causa, va a ser trasladado y alojado en Establecimiento Penitenciario de la Provincia de Córdoba.

La detención se llevó adelante tras el trabajo en conjunto con especialistas en análisis de la evidencia digital de la Dirección de Investigación Operativa de Policía Judicial (DIO) y personal de la División Investigaciones de la Departamental Alta Gracia y de la División Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, coordinando y articulado por el equipo de la fiscalía.

Estafa piramidal con criptomonedas: tips para evitar caer en una y cómo funciona el mercado

La localidad de San Pedro se convirtió en el foco de atención en los últimos días porque casi todo el pueblo fue víctima de una gran estafa creada por la plataforma "RainbowEx", que prometía altos rendimientos con criptomonedas. ¿Cómo evitar caer en una estafa y qué señales tenés que tener en cuenta para estar alerta?

Según Iñaki Apezteguia, fundador de “Crossing Capital” y experto en criptomonedas, es crucial realizar una investigación exhaustiva antes de invertir para evitar caer en este tipo de fraudes. Apezteguia sugiere verificar el origen y mecanismos de las inversiones, así como evitar propuestas que prometan rendimientos extraordinarios en un corto plazo sin riesgo.

Las claves para tener en cuenta y confirmar si es o no una estafa

"Antes de realizar una inversión se debe: investigar el origen de la propuesta, cómo se genera el rendimiento, cuál es el mecanismo de entrada y de salida, cuáles son los tiempos de ejecución de esa propuesta, quiénes están atrás de esto, si es un equipo, una empresa, una organización, si es reconocida en el ambiente o no, dónde está registrada, y sobre todo no dejarse llevar por propuestas de rendimientos extraordinarios en el cortísimo plazo y que supuestamente no tiene ningún riesgo. Toda inversión tiene riesgo. Y justamente como proponemos en Crossing Capital, para no depender de un solo proyecto, lo mejor que uno puede hacer es diversificar, comprar buenos proyectos, comprarlos en forma periódica, y siempre pensando en el largo plazo.”

Al día de hoy, dicha estafa piramidal continúa. Siguen apareciendo víctimas y aparecen nuevos casos en otras provincias como Chaco, Santa Fe, Mendoza y en el partido de Vicente López.