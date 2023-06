Efemérides del 9 de junio: qué pasó un día como hoy

Entre los hechos destacados del día se encuentra el último gol oficial de Diego Maradona y el aniversario de la muerte del emperador Nerón. Además, es el Día Nacional del Geólogo.

El 9 de junio es una fecha llena de acontecimientos históricos y significativos en diferentes áreas, desde el fútbol hasta el mundo del entretenimiento y la literatura. A lo largo de los años, este día dejó huellas importantes que merecen ser recordadas.

68 - Suicidio de Nerón Germánico

El emperador romano Nerón Germánico, más conocido como Nerón, se suicidó después de ser declarado "enemigo del Estado" por el Senado de Roma. Se cree que Nerón fue responsable del incendio que devastó Roma en el año 64. Ante la inminente captura por parte de los soldados romanos, se quitó la vida con la ayuda de un secretario que lo apuñaló.

1829 - Fallecimiento de Baltasar Cisneros

En la ciudad española de Cartagena, falleció a los 73 años Baltasar Hidalgo de Cisneros, un marino y administrador colonial que fue el último virrey del Río de la Plata. Cisneros fue destituido por la Revolución de Mayo de 1810, que marcó el inicio del proceso de independencia de Argentina.

1870 - Fallecimiento de Charles Dickens

En este día, falleció en su casa de campo Gads Hill Place, en el condado británico de Kent, el destacado escritor inglés Charles Dickens. Dickens es reconocido como uno de los grandes novelistas de la era victoriana y es el autor de obras literarias como "Oliver Twist", "Historia de dos ciudades" y "David Copperfield", entre otras.

1907 - Primer clásico entre Racing Club e Independiente

En este día, se jugó el primer clásico de Avellaneda, un enfrentamiento que marcaría la rivalidad histórica entre dos de los clubes más importantes de Argentina. Racing Club e Independiente se enfrentaron en la tercera división de la Asociación Argentina de Football, y el Rojo salió victorioso con un resultado de 3-2. Los goles para Independiente fueron anotados por Jacinto Tagliaferro, Alberto Arregui y Rosendo Degiorgi, mientras que Juan Collazo y Leopoldo Bruzzone marcaron para Racing.

"Sinfonías tontas y La gallinita sabia", la primera aparición del Pato Donald.

1934 - Debut del Pato Donald

El famoso personaje de dibujos animados, el Pato Donald, hizo su primera aparición en el corto de Walt Disney titulado Sinfonías tontas y La gallinita sabia (Silly symphonies and the wise little chicken). En su debut, el Pato Donald tenía colores y vestimenta similares a los que conocemos hoy en día, aunque su aspecto físico era un poco más regordete.

1961 - Nacimiento de Michael J. Fox

En la ciudad canadiense de Edmonton nació el reconocido actor Michael Andrew Fox, conocido como Michael J. Fox. A lo largo de su carrera, Fox ha recibido cinco premios Emmy y cuatro Globos de Oro. Es famoso por su participación en la trilogía de Regreso al futuro, entre otras películas.

1978 - Lanzamiento del álbum "Some Girls" de The Rolling Stones

La icónica banda británica The Rolling Stones lanzó su decimocuarto álbum de estudio en el Reino Unido, titulado "Some Girls". Este álbum, que contiene diez temas, se convirtió en uno de los más vendidos de la banda y es considerado uno de sus grandes trabajos.

1996 - Último gol oficial de jugada de Diego Maradona

Con la camiseta de Boca Juniors, el legendario futbolista argentino Diego Maradona marcó su último gol oficial de jugada en su carrera profesional. Este gol se produjo durante el partido en el que Boca Juniors venció por 2-0 a Belgrano de Córdoba.

2007 - Regreso de Soda Stereo

Tras una separación de diez años, la banda de rock argentina Soda Stereo anunció su regreso con una gira en la que ofrecerían seis shows en el estadio Monumental de River Plate. Esta noticia emocionó a sus fanáticos, quienes esperaban ansiosos la oportunidad de volver a disfrutar de la música de la emblemática banda.

El 9 de junio se celebra el Día del Geólogo en Argentina, una conmemoración que fue declarada en 1948 durante una asamblea del Centro Argentino de Geólogos. Esta fecha tiene como objetivo defender el prestigio de la actividad geológica y velar por la ética profesional en esta área del conocimiento.