Efemérides del 6 de diciembre: qué pasó un día como hoy

Cada 6 de diciembre es celebrado el Día del Gaucho en Argentina.

Cada 6 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la obtención del primer Balón de Oro de Lionel Messi, la despedida de Beto Acosta y el Día del Gaucho.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1810 - Supresión de Honores

La Primera Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo de 1810 dictó la “supresión de honores”, que establece que los funcionarios deben tener el mismo trato que el resto de los ciudadanos del Virreinato del Río de la Plata, según el decreto firmado por Mariano Moreno, secretario del organismo.

1868 - Nacimiento de Lisandro de la Torre

Nació en la ciudad santafesina de Rosario el abogado, escritor y político, quien denunció el monopolio de empresas británicas y corrupción en la exportación de carne vacuna durante la presidencia de Agustín Justo (1932-1938), en la llamada “década infame” de la historia argentina.

1880 - Capital Argentina

Fue promulgada la ley aprobada por el Congreso el 20 de septiembre de 1880 para la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que se separa de la provincia homónima y pasa a ser la capital de la República Argentina.

1943 - Nacimiento de Santo Biasatti

Nació en la ciudad de Buenos Aires el periodista y presentador de televisión, quien en sus más de 50 años de carrera lleva ganados nueve premios Martín Fierro y dos Konex.

Santo Biasatti

1968 - Beggars Banquet

The Rolling Stones presenta en Londres el álbum Beggars Banquet (El banquete de los mendigos), el séptimo de estudio de la banda británica de rock y uno de sus mejores trabajos. Contiene clásicos del grupo como Sympathy for the Devil y Street Fighting Man.

1969 - Tragedia Altamont

Murieron cuatro personas y decenas fueron heridas en una violenta pelea desatada cuando la banda británica de rock The Rolling Stones ofrecía un recital gratuito ante unos 300.000 fans en el festival Altamont Rock en Livermore, California, Estados Unidos. La “tragedia de Altamont” se atribuye a Los Ángeles del Infierno, una banda de motoqueros con historial de violencia racial que estaba a cargo de la seguridad del festival.

2003 - Se retira Beto Acosta

El goleador se despidió de la Primera División. Fue con la camiseta de San Lorenzo de Almagro en la goleada a Vélez Sársfield por 4-1, Acosta marcó un gol de penal, con lo que alcanzó la marca de 300 tantos a lo largo de una carrera en la que además brilló en Boca Juniors y la Universidad Católica de Chile.

2009 - AC/DC Live at River Plate

La banda australiana de hard rock realizó su tercer y último concierto en el estadio Monumental de River Plate. Esas jornadas fueron filmadas en alta definición para el DVD Live at River Plate sobre la gira Black Ice Tour, publicado en 2011. Fue el último DVD de un concierto en vivo de AC/DC.

2009 - Primer Balón de Oro para Lionel Messi

El astro argentino recibió el primero de los ocho Balón de Oro al mejor jugador del mundo que concede la revista francesa France Football desde 1956.

2020 - Fallecimiento de Tabaré Vázquez

A los 80 años murió en Montevideo el médico oncólogo y político uruguayo. Fue presidente de Uruguay entre 2005 y 2010, y entre 2015 y 2020.

2024 - Día del Gaucho

Esta fecha es celebrada por la publicación del poema narrativo El gaucho Martín Fierro, de José Hernández, en 1872 al que se considera la obra maestra de la literatura gauchesca argentina.