Efemérides del 18 de noviembre qué pasó un día como hoy

Gabriela Sabatini anunció su retiro el 18 de noviembre de 1996.

Cada 18 de noviembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el estreno del primer cortometraje protagonizado por el ratón Mickey hasta el retiro de la tenista Gabriela Sabatini.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1834 - Provincia de Jujuy

Una asamblea popular proclamó a Jujuy como provincia separada de la de Salta y elige como gobernador jujeño al coronel José María Fascio, veterano de la guerra de la Independencia contra la corona española. La autonomía jujeña se consolidó con la victoria de sus tropas ante las de Salta en la batalla de Castañares, en diciembre de 1834.

1922 - Fallecimiento de Marcel Proust

A los 51 años murió en París el escritor, ensayista y crítico francés, autor de la novela "En busca del tiempo perdido", una de las obras maestras del siglo XX y de gran influencia tanto en la literatura como en la filosofía y la teoría del arte.

1928 - Ratón Mickey

En Estados Unidos se estrenó el cortometraje "Steamboat Willie", el primero en el que aparece el ratón Mickey Mouse creado por el dibujante Ub Iwerks a pedido de Walt Disney, quien le dio su voz al personaje emblema de los estudios Disney.

Mickey Mouse.

1943 - Nacimiento de Daniel Rabinovich

Nació en Buenos Aires el escribano, actor y humorista, destacado miembro del famoso grupo de “instrumentos informales” Les Luthiers.

1951 - Fútbol televisado

En el estadio Gasómetro del barrio porteño de Boedo, el local San Lorenzo de Almagro igualó 1-1 con River Plate en el primer partido de fútbol transmitido por televisión en el país. Ernesto Veltrú fue el relator y Enzo Ardigó y Raúl Goró los comentaristas. José Maravilla marcó el gol del "Ciclón", mientras que Santiago Vernazza igualó de penal para los "millonarios".

1954 - Nacimiento de Claudio Marangoni

El ex futbolista nació en la ciudad santafesina de Rosario. Es uno de los mediocampistas centrales más habilidosos del fútbol argentino. Surgió en Chacarita Juniors y se destacó en Independiente, con el que fue campeón de la Copa Libertadores y la del Mundo en 1984. Con Boca Juniors ganó la Supercopa Sudamericana de 1989.

1993 - MTV Unplugged

La banda estadounidense de grunge Nirvana grabó su álbum acústico MTV Unplugged en vivo en los estudios de Sony Music en Nueva York. Fue uno de los discos más vendidos del grupo liderado por Kurt Cobain.

1996 - Gabriela Sabatini

Una de las más grandes de la historia del tenis argentino anunció en la ciudad de Nueva York su retiro al cabo de una carrera en la que ganó 39 títulos, entre ellos el Abierto de Estados Unidos.

2009 - Calumnias e injurias

El Senado aprobó por unanimidad la ley que quita del Código Penal la pena de prisión para estos delitos. La ley fue impulsada a raíz de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reclamó que Argentina se adecuara a la convención americana en esa materia.

2017 - Fallecimiento Malcolm Young

A los 64 años murió en la ciudad australiana de Sydney el músico y compositor escocés, fundador y letrista de la popular banda de heavy metal AC/DC.

2025 - Día Mundial de los Récord Guinness

Esta fecha fue instituida en 2005 por la empresa cervecera irlandesa Guinness para incentivar nuevas marcas mundiales en todo tipo de actividades y que su libro permanezca entre los más vendidos en el mundo.