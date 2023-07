DNI no binario y la importancia de la visibilidad: cuántas personas lo tienen desde la existencia de la ley

Desde la implementación de la posibilidad de tener un DNI binario, ya son más de mil las personas que prefirieron esta opción.

DNI no binario y la importancia de la visibilidad: cuántas personas lo tienen desde la existencia de la ley

La Dirección Nacional de Población del RENAPER realizó un informe que resume el perfil sociodemográfico de las personas que han realizado la rectificación de sus datos de identificación en el DNI de acuerdo a su identidad de género autopercibida. Uno de los datos que se destaca es la cantidad de personas que solicitaron la rectificación registral por fuera del binomio masculino/femenino con la nueva nomenclatura “X”.

Cabe destacar que este año se cumplieron ya 11 años desde la implementación de la Ley de Identidad de Género en 2012. En total, según los datos obtenidos, fueron más de 16 mil personas las que rectificaron la identidad de género en el Documento Nacional.

Además, cada 14 de julio se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, en representación de las personas que no se identifican total o parcialmente con los géneros femenino o masculino asignados al nacer. La aplicación de esta política marcó un antes y un después en política de género en la región, además de una gran importancia en las distintas comunidades que no se sentían representadas por las opciones establecidas.

Rectificación del DNI no binario

Según el informe de caracterización sociodemográfica de las personas que realizaron el trámite de rectificación registral en el marco de la Ley de Identidad de Género, en abril 2023, desde la sanción del decreto N°476/21 en 2021, se han realizado 1.044 trámites de registral que salen del binomio masculino/femenino.

Este número representa el 6,49% del total de trámites realizados en esta coyuntura. Una posibilidad que antes no existía y que fue elegida por muchas personas.

Estadísticas sobre la realización de DNI no binario.

Datos estadísticos

El documento detalla que Argentina se convirtió en el primer país de la región en reconocer identidades por fuera del sistema binario masculino y femenino en los sistemas de registro e identificación de las personas. Así, todas aquellas personas que hagan la rectificación de su partida de nacimiento conforme a la Ley de Identidad de Género podrán solicitar que se consigne la letra “X” en su DNI y pasaporte en el caso que no se identifiquen o perciban como varones ni como mujeres, independientemente de su nacionalidad o estatus de migrante, refugiado o apátrida.

Otro dato importante a destacar es que, de las personas que lo realizaron, el 10,25% lo hizo antes de alcanzar la mayoría de edad, y ellas tuvieron una media de edad de cambio de 28 años, una moda (valor que, dentro de un conjunto de datos, se repite el mayor número de veces) de 18 años y una mediana de 26 años.