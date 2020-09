Vivimos en una sociedad que, día a día, va dejando prejuicios y cuestiones que parecían inalterables en el camino. Una de ellas siempre estuvo ligada a los motores, a los fierros. Y a su vez, este concepto fue relacionado casi incorruptiblemente con los hombres. ¿Y quién dijo que ese mundo es solo para varones? ¿Quién inventó que las mujeres no pueden manejar? No sólo pueden: también están a bordo de colectivos que transportan infinidad de pasajeros por día.

En esta jornada, 24 de septiembre de 2020, obviamente que también felicitamos a los colectiveros en su día. Pero queremos dedicarle especialmente este artículo a ellas, a las choferes de colectivo. Testimonios como el de Érica Borda (Línea 140) y Julia Delestal (Línea 136) no sólo enaltecen el rol de la mujer en todos los ámbitos de nuestras vidas: también terminan con un relato machista y retrógrado que (afortunadamente) se está marchando.

Chofer de colectivo, una pasión de todos los géneros

"Quiero decirte, que creo que nací con el volante en la mano. Siempre quise correr carreras, en el autódromo. No pude, era mucha plata, fui a muchas empresas. Busqué por todos lados, fui hasta el Canal 9 y me paré ahí para decirles por qué a una persona humilde no podría correr. Pasó poquito tiempo y salió un aviso en el diario pidiendo choferes con o sin experiencia. Fui y me sentía muy incómoda porque eran todos hombres. Eran tres cuadras de gente parada para la entrevista y había seis mujeres", recordó Julia, en diálogo con #DeEsteLado, segmento publicado en el IGTV de El Destape.

"Amo mi profesión, doy mi vida por mi profesión. Amo, otra palabra no hay. Sale de mi corazón, sale de adentro. Me hace vivir más todavía"

La vida de Julia y los bondis comenzó en la década de 1990 para continuar hasta el día de hoy y formar un amor inquebrantable hacia la vocación de servicio: "Desde ahí no bajé más. Amo lo que hago, me hace vivir. Amo a mis pasajeros. Es algo que me hace sentir, sentir algo, como una adrenalina dentro mío. No sé cómo explicarte. No pensé que iba a entrar, pero se hizo una luz y Dios me ayudó. Me sentía como bicho de otro pozo. La verdad que, pasado el tiempo, de a poquito fueron cambiando las cosas y mis pasajeros son excelentes".

Los viejos tiempos y costumbres que afortunadamente están cambiando

Érica Borda fue despedida de la Línea 140 sin motivo alguno, y luchó para reinsertarse en el mundo de los colectivos durante muchísimo tiempo. Las puertas se cerraban y la respuesta era siempre la misma: "mujeres no tomamos". Su lucha y su caso elevado a la Justicia fueron de pública visibilidad y la historia tuvo final feliz: las empresas de transporte ahora deben contratar un mínimo de 30% de choferes mujeres.

"Al momento yo de ir a buscar trabajo de chofer, no me tomaban en ningún lado. La palabra que yo recibía era 'mujeres no tomamos'. La ley dice claramente que no deben hacer distinción de género para los trabajos", manifestó Érica, en diálogo con El Destape.

"Luchen por sus sueños, no se queden. Solas no van a estar, las cosas van cambiando. Y les digo que sigan, que sigan, que luchen. Que el que persevera, triunfa"

Al igual que Julia, esta protagonista también hace del colectivo su mundo especial: "Yo el sólo hecho de subirme al colectivo para preparar la unidad, al momento que voy a salir a trabajar, justamente es como un ritual. Es llegar, y es tuyo. Más allá de que a mi compañero. Pero en ese momento que entro yo, es mío". Feliz día a todos, ¡y a todas! Especialmente a todas, en una jornada que no sólo conmemora su labor: también enaltece su lucha por la igualdad de género.