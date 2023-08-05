Cuántos nietos se recuperaron hasta el día de hoy

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron esta semana la restitución de un nuevo nieto, el 133, que recuperó su verdadera identidad después de haber sido apropiado durante la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. El organismo de derechos humanos, mediante un comunicado, afirmó que los resultados eran positivos y que el nieto, ya convertido en un hombre, podrá recuperar su verdadera identidad y conocer a su familia.
Cuantos nietos fueron recuperados
A partir de este emocionante hecho, queremos recordarte la lista de los nietos recuperados por la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, presidida por Estela de Carlotto.
Ellos son:
1978
1. GINÉS SCOTTO, EMILIANO DAMIÁN.
1979
2. JULIEN GRISONAS, ANATOLE BORIS.
3. JULIEN GRISONAS, VICTORIA EVA.
1980
4. RUARTE BRITOS, TATIANA MABEL.
5. JOTAR BRITOS, LAURA MALENA.
1983
6. ARZE, TAMARA ANA MARÍA.
7. BAAMONDE.
8. COLAUTTI FRANSICETTI, HUMBERTO ERNESTO.
9. FERRI FRANSICETTI, NOEMÍ ELENA.
10. ROSENFELD MARCUZZO, SEBASTIÁN.
11. GARBARINO PICO, EDUARDO.
12. CARPINTERO - GATTI CASAL.
13. HISI, ANA LAURA.
1984
14. LANUSCOU, BÁRBARA.
15. LANUSCOU, ROBERTO.
16. BAU DELGADO, LILIANA.
17. BAU DELGADO, MARINA LEONOR.
18. MOYANO, JUAN PABLO.
19. PATIÑO CARABELLI, ASTRID.
20. SPOTURNO, FEDERICO LUIS.
21. MENDIZÁBAL ZERMOGLIO, DIEGO TOMÁS.
22. SANTILLÁN JUÁREZ, SEBASTIÁN ARIEL.
23. LOGARES, PAULA EVA.
24. GATICA CARACOCHE, FELIPE MARTÍN.
25. MOLINA PLANAS, JORGELINA PAULA.
1985
26. GARCÍA HERNÁNDEZ, AMARAL.
27. RUTILA ARTES, CARLA GRACIELA.
28. GATICA CARACOCHE, MARÍA EUGENIA.
29. ÁLVAREZ, MARÍA FERNANDA.
1986
30. BADELL ACOSTA, ESTEBAN JAVIER.
31. BADELL ACOSTA, PAULA ELIANA.
32. PINTOS, RAMÓN ÁNGEL.
33. SCACCHERI DORADO, LAURA ERNESTINA.
34. MOSCATO, MARCOS LINO.
35. VICARIO, XIMENA.
36. ORLANDO CANCELA, PAULA.
1987
37. GALLINARI ABINET, ELENA.
38. LAVALLE LEMOS, MARÍA JOSÉ.
39. GALLARDO, GABRIELA ALEJANDRA.
1988
40. MOYANO ARTIGAS, MARÍA VICTORIA.
41. DUCCA, HUGO CAMILO.
1989
42. GAYÁ - PÉREZ.
43. RUIZ DAMERI, MARCELO MARIANO.
44. REGGIARDO TOLOSA, GONZALO JAVIER.
45. REGGIARDO TOLOSA, MATÍAS ÁNGEL.
1991
46. ZAFFARONI ISLAS, MARIANA.
1993
47. SANTILLI - OLIVIER.
48. ABDALA FALABELLA, JOSÉ SABINO.
1994
49. FUENTE ALCOBER, MARÍA ALEJANDRA.
50. FUENTE ALCOBER, STELLA MARIS.
51. FUENTE ALCOBER, RAÚL ROBERTO.
52. D´ELIA CASCO, CARLOS.
1995
53. CASTRO TORTRINO, EMILIANO CARLOS.
1996
56. ACOSTA, LAURA FERNANDA.
MÁS INFO
1997
57. GONÇALVES GRANADA, MANUEL.
1998
58. CORTASSA ZAPATA, PAULA.
59. PENINO VIÑAS, JAVIER GONZALO.
1999
60. BRONZEL - PEDRINI.
61. HERNÁNDEZ HOBBAS, ANDREA VIVIANA.
62. GALLO SANZ, CARMEN.
63. RUIZ DAMERI, MARÍA DE LAS VICTORIAS.
64. POBLETE HLACZIK, CLAUDIA VICTORIA.
2000
65. LA BLUNDA FONTANA, ANDRÉS.
66. MONTENEGRO, HILDA VICTORIA.
67. GELMAN GARCÍA IRURETAGOYENA, MACARENA.
68. PÉREZ ROISINBLIT, GUILLERMO RODOLFO FERNANDO.
69. CASTRO ROCCHI, MARTÍN TOMÁS.
70. CEVASCO, GABRIEL MATÍAS.
2001
71. SAMPALLO BARRAGÁN, MARÍA EUGENIA.
2002
72. GATTI MÉNDEZ, SIMÓN ANTONIO.
2003
73. CASTRO - BARRIOS.
74. COLOMA LARRUBIA, SUSANA.
75. PIETRAGALLA CORTI, HORACIO.
76. GODOY FERREYRA, GUSTAVO.
2004
77. CABANDIÉ ALFONSÍN, JUAN.
78. LIBRALATO - FONROUGE.
79. DONDA PÉREZ, VICTORIA.
80. NADAL GARCÍA, PEDRO LUIS.
2005
81. FOSSATI ORTEGA, LEONARDO.
2006
82. CASADO TASCA, SEBASTIÁN JOSÉ.
83. SUÁREZ NELSON CORVALÁN, NATALIA.
84. SANDOVAL FONTANA, ALEJANDRO PEDRO.
85. SUÁREZ VEDOYA, MARCOS.
2007
86. CASARIEGO TATO, PABLO HERNÁN.
87. MANRIQUE TERRERA, SILVINA CELINA REBECA.
88. ALTAMIRANDA TARANTO, MARÍA BELÉN.
2008
89. BAUER PEGORARO, EVELIN.
90. RUIZ DAMERI, LAURA (CARLA).
91. CASTELLI TROTTA, MILAGROS.
92. GOYA MARTÍNEZ ARANDA, CARLOS ALBERTO.
93. CUGURA CASADO, SILVIA ALEJANDRA.
94. DE SANCTIS OVANDO, LAURA CATALINA.
95. CAGNOLA PEREYRA, FEDERICO.
96. VALENZUELA NEGRO, SABRINA.
2009
97. GARCÍA RECCHIA, BÁRBARA.
98. AMARILLA MOLFINO, GUILLERMO MARTÍN.
99. SANTUCHO, MÓNICA GRACIELA.
100. ESPINOSA VALENZUELA, MATÍAS NICOLÁS.
2010
101. MADARIAGA QUINTELA, FRANCISCO.
102. ROCHISTEIN TAURO, EZEQUIEL.
2011
103. KLOTZMAN BARRAL, MARÍA PÍA JOSEFINA.
104. ROSSETTI - ROSS.
105. REINHOLD SIVER, FLORENCIA LAURA.
2012
106. GAONA MIRANDA, PABLO JAVIER.
107. MORENO.
108. MALNATI - COUTOUNÉ.
2013
109. ATHANASIU LASCHAN, PABLO GERMÁN.
2014
110. GUTIÉRREZ ACUÑA, VALERIA.
111. VEGA CEBALLOS - ROMERO.
112. TION - TIERRA.
113. FORD - DE OLASO.
114. MONTOYA CARLOTTO, IGNACIO.
115. BARATTI DE LA CUADRA, ANA LIBERTAD.
116. CASTRO RUBEL, JORGE.
2015
117. DOMÍNGUEZ CASTRO, CLAUDIA.
118. OGANDO MONTESANO, MARTÍN.
119. NAVARRO, MARIO DANIEL.
2016
120. MAULIN PRATTO, JOSÉ LUIS.
121. MENNA LANZILLOTTO, MAXIMILIANO.
2017
122. BUSTAMANTE GARCÍA, JOSÉ.
123. AMARILLA - BENÍTEZ.
124. URRA FERRARESE - OSSOLA.
125. TARTAGLIA.
126. GARNIER ORTOLANI, ADRIANA.
127. POBLETE MOYANO.
2018
128. RAMOS, MARCOS EDUARDO.
2019
129. SOLSONA SÍNTORA, MARCELA.
130. DARROUX MIJALCHUK, JAVIER MATÍAS.
2022
131. QUEVEDO - NADÍN.
132. MORALES, JUAN JOSÉ.
Finalmente, este 2023 fue el turno del nieto 133, hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, nieto de la abuela Nélida Navajas, ex secretaria de la organización y quien falleció en 2012, y hermano de Miguel “Tano” Santucho, también miembro de la organización de derechos humanos.