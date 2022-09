Sileoni advirtió que "el 20% de los estudiantes egresan en tiempo y forma" y adelantó que habrá reformas

El titular de Educación bonaerense sostuvo que los cambios para el año que viene analizarán temas como la repitencia, amonestaciones y formas de enseñar.

El director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, confirmó este jueves que las discusiones sobre reformas educativas del nivel secundario como repitencia, amonestaciones y formas de enseñar se implementarán el año próximo en la provincia. Asimismo, advirtió que "el 20% de los estudiantes egresan en tiempo y forma", porcentaje que puede aumentar "al 40" si otros alumnos retoman sus estudios "unos seis meses o un año después de haberlos abandonado".

Ante la pregunta sobre cuántos estudiantes egresan en tiempo y forma, es decir en el ultimo año del nivel secundario, sexto año en la provincia de Buenos Aires, Sileoni afirmó que solo "alrededor del 20%". En diálogo con Urbana Play, el funcionario sostuvo que "seis meses o un año después hay un incremento que llega hasta el 40% de estudiantes egresados", ya que "se van en tercer año mayormente (punto de inflexión en la deserción escolar) y luego vuelven o van a escuelas de adultos o al Plan Fines", explicó. "Cada uno construye la biografía escolar que quiere", añadió.

Sileoni descartó que el objetivo de la discusión que se está dando hace años, respecto a eliminar la repitencia en el nivel secundario bonaerense, sea "lucir con las estadísticas". En ese marco, afirmó: "Estamos discutiendo nuevos caminos para una gran cantidad de chicos que antes no figuraban en la escuela secundaria y nadie preguntaba por qué se iban porque se pensaba que el responsable del aprendizaje era exclusivamente del estudiante. Bueno, hemos evolucionado, ya no son solo ellos los responsables".

Luego, el funcionario sostuvo que se trata de "una discusión del régimen académico que nos va a llevar tiempo y no queremos apresurar, esto incluye los vínculos en la escuela, forma de convivencia, asistencia, planificación de la enseñanza y organización de tiempos y formas de evaluar y acreditar saberes".

En ese marco, añadió que "entre todas estas cosas, está la persistencia en la repitencia o cómo salimos gradualmente de ese problema, que tiene 100 años en el sistema educativo, y todo el mundo coincide que la repitencia no resuelve el problema".

Fue así que agregó que es una discusión sobre la educación que les ha llevado "unas 200 reuniones con directivos de escuelas y hemos consultado a más de 200.000 docentes" en una provincia con más de 4.600 escuelas secundarias con 1.700.000 estudiantes. "El corazón del problema respecto a eliminar la repitencia es el riesgo de que baje la calidad educativa, y coincido en un 100% que es un enorme desafío ver si podemos salir de la repitencia sin caer en el siga siga, que no sería una solución, hay un campo entre ambas cosas", aseguró.

También Sileoni explicó que se están discutiendo "las promociones y amonestaciones, que perdieron sentido, tenés 25 amonestaciones y te vas de la escuela, pero ¿a dónde?", indagó el Ministro. En ese sentido, sostuvo que "con la discusión de asistencias, el que no asista no va a tener el mismo tratamiento de quien sí lo haga, creemos en el mérito y que la sociedad entera tiene que tratar de que no se vayan de la escuela, no a cualquier precio".

Finalmente, el funcionario de la gestión de Axel Kicillof agregó que "todo el mundo coincide en que alguien que cursa 12 materias, aprobó nueve y se lleva tres, no debe repetir, porque esto desalienta, no mejora los aprendizajes, con los riesgos de que no es a costa del aprendizaje".

Con información de Télam